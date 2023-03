Pošleme slovenské stíhačky Mig-29 na Ukrajinu? Heger prezradil, aký bude postup.

Premiér Eduard Heger v relácii TA3 V politike povedal, že o poslaní prúdových stíhacích lietadiel Mig-29 na Ukrajinu bude hlasovať parlament v uznesení, ktorým legitimizuje vládu.

„Prijme sa uznesenie v parlamente a na základe toho vláda rozhodne a pošle Migy na Ukrajinu,“ uviedol Heger v diskusii s Robertom Ficom. Líder Smeru Robert Fico na to odvetil, že jeho strana bude určite hlasovať proti tomuto uzneseniu. Na schválenie uznesenia je potrebná ústavná väčšina, zahlasovať by teda muselo 90 poslancov.

Zdroj: TA3

Eduard Heger tiež povedal, že nechce, aby bola Putinova armáda na slovenských východných hraniciach. „Odchádzali by odtiaľ investori a žiaľ, museli by odtiaľ odísť aj ľudia, lebo by nemali prácu. My ju tam chceme vrátiť a preto je pre nás kľúčové, aby Ukrajina vojnu vyhrala,“ dodal s tým, že jeho cieľom je, aby východné Slovensko „prekvitalo“.

Predseda Smeru tiež kritizoval stranu Hlas. Podľa neho „začína byť trošku militantný“. Heger Ficovi povedal, že jeho strana by Ukrajincom poslala na obranu „deku a čaj“ namiesto zbraní.

