Študentom vysokej školy v Bratislave sa nepáči, že im bude prednášať Plačková. Influencerka tvrdí, že záujem prekonal očakávania

Študentom vysokej školy v Bratislave sa nepáči, že jej vedenie zorganizovalo špeciálnu prednášku, na ktorej bude o svojom biznise rečniť influencerka Zuzana Strausz Plačková.

Súkromná vysoká škola University College Prague si známu tvár zo slovenského Instagramu pozvala na prednášku o podnikaní a sociálnych sieťach, no študenti majú pocit, že osobnosť ako Plačková na pôdu ich vysokej školy nepatrí. Proti udalosti preto začali s vedením školy bojovať.

Vedenie však má na celú vec rozdielny názor. Plačkovú v reakciách na naše otázky prirovnáva k hosťom ako prezidentka Zuzana Čaputová či Celeste Buckingham a vysvetľuje, že prednáška pre študentov nie je povinná.

My sme preto oslovili samotnú influencerku, nahnevaných študentov, ale aj vedenie školy, aby sme zistili, prečo majú študenti pocit, že im Plačková zničí reputáciu prestížnej školy, zatiaľ čo samotné vedenie školy je z prednášky nadšené, ale prestalo ju propagovať na sociálnych sieťach.

Točila film pre dospelých a mala opletačky s políciou

„Nechceme kaziť meno školy a náš cieľ je predísť tejto prednáške, ktorá by mohla byť propagovaná na jej sociálnych sieťach,“ vysvetľuje nám v mailovej komunikácii študentka University College Prague v Bratislave, ktorej sa prednáška Plačkovej nezdá ako dobrý nápad. Nechce, aby o UCP hovorila Plačková na svojich storkách či v príspevkoch.

Táto študentka nie je jediná. V prílohe mailu nám poslala dotazník, v ktorom podľa nej okolo 80 študentov vyjadrilo nespokojnosť s konaním udalosti. Plačkovú si vraj vedenie školy ako hostku vybralo samo a bez akejkoľvek konzultácie so študentmi.

Aj keď dotazník nespokojnosti prvotne vedeniu školy študenti nezaslali a výhrady voči Plačkovej prezentovali výhradne ústne, študentka, s ktorou sme komunikovali, to napokon urobila pred pár dňami prostredníctvom oficiálneho mailu školy.

„Túto kontroverznú osobu nám chcú predložiť na vlastný výber. Zuzana Plačková, od ktorej by sme sa mali inšpirovať alebo dokonca niečo naučiť,“ hnevá sa študentka. V maili spomína, že Plačková v minulosti natočila pornografickú scénu, mala opletačky s políciou pre údajné podozrenie z drogovej trestnej činnosti (influencerka bola neskôr zbavená všetkých obvinení, pozn. red.) a nepozdáva sa jej ako „správny hosť, keď sa táto vysoká škola prezentuje ako prestížna“.

Prednáška zmizla z oficiálneho Instagramu školy

Ak by si o konaní prednášky Zuzany Plačkovej vopred nevedel, z oficiálneho instagramového účtu University College Prague by si sa o nej aktuálne nedozvedel. Nám však študenti potvrdili, že škola na Instagram pôvodne grafiku o prednáške zavesila, no onedlho pod príspevkom zakázala komentáre a nakoniec ho celý vymazala.

Momentálne sa preto o prednáške dozvieš len z oficiálneho webu vysokej školy, ale aj tam musíš chvíľu hľadať, aby si sa preklikal k aktualite s názvom „Špeciálna prednáška“.

Škola pritom študentke, ktorá vedenie cez profil na Instagrame s výberom hostky konfrontovala, odpovedala správami o tom, že Plačková „nepochybne patrí k najpopulárnejším ľuďom na sociálnych sieťach“. Zástupca školy následne na Instagrame uznáva, že na Plačkovú majú ľudia „rôzne názory“.

„Keď dostali iba pozitívne ohlasy na túto ‚propagáciu školy‘, prečo teda mažú príspevky a nie je umožnené komentovať túto skvelú akciu a nevypočuť si názory študentov?“ pýta sa nás v mailovej komunikácii nespokojná študentka, ktorá priložila screenshot pôvodného príspevku o prednáške predtým, ako ho škola vymazala.

Plačková nám prezradila, či o kritike vôbec vie

