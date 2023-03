„Si fašista!“ kričali v Michalovciach priaznivci Ruska na ministra obrany Naďa. Chceli prekaziť debatu o vojne na Ukrajine

OK

OK

V Michalovciach sa dnes podvečer uskutočnila debata s názvom Rok ruskej vojny proti Ukrajine – čo to znamená pre Slovensko? Diskutovali v nej poverený minister obrany Jaroslav Naď a poverený minister zahraničia Rastislav Káčer.

Na diskusiu sa mohli prísť pozrieť ľudia priamo v Michalovciach, alebo si ju diváci mohli pozrieť naživo na Facebooku ministerstva zahraničných vecí.

Diskusiu však sústavne narúšali pokriky od priaznivcov Ruska, ktorí nesúhlasia s pomocou pre Ukrajinu.

Pri spomenutí banderovcov začal dav pokrikovať a súhlasne tlieskať, čím sa priaznivci Ruska snažili dať najavo svoj názor, že Slovensko podľa nich vojensky podporuje banderovskú povstaleckú armádu. „Hovoriť o všetkých Ukrajincoch ako o banderovcoch je to isté ako hovoriť, že všetci Slováci sú ako Tiso a jeho klérofašistický režim,“ ohradil sa voči pokrikom Naď.

Naďovi nadávali do fašistov

Výkriky však naďalej pokračovali. V sále bolo jasne počuť, ako niekto z davu ministrovi Naďovi nadáva do fašistov vo chvíli, keď hovoril, koľko krajín vojensky podporuje Ukrajinu. Naď dokonca vyhlásil, že keď odíde z funkcie ministra obrany, sám sa prihlási do aktívnych záloh slovenskej armády a v prípade potreby pôjde brániť vlasť.

„Neviem si celkom dobre predstaviť, ako by to vnímali tí, čo tu takto vulgárne ziapu. Ako by sa tešili z toho, keby dnes vojna prebiehala v Užhorode päť kilometrov od hraníc,“ zareagoval minister Káčer.

„Chceme my, aby ruské vojská s ich tankmi a s ich vraždením prechádzali cez naše hranice a zabíjali naše deti, znásilňovali vaše ženy, ničili vaše domovy? Toto je váš mier? Za toto ste sem prišli ziapať ako stádo paviánov, nehanbíte sa za to? Toto je vaše vlastenectvo?“ nahnevane so zdvihnutým hlasom argumentoval Káčer.

Moderátorka Gabriela Kajtárová odkázala divákom, že jej mnohí Michalovčania píšu, že prítomní priaznivci Ruska podľa nich nereprezentujú Michalovce. Napriek pokrikom diskusia pokračovala.

Zdroj: Facebook/Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.