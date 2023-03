Slováci chcú na čele krajiny Zuzanu Čaputovú, ukázal prieskum. Do prvej päťky sa zmestili aj nečakané mená

OK

Do prvej päťky by sa dostal aj Štefan Harabin a Milan Uhrík.

Súčasťou nedeľnej politickej relácie televízie Markíza Na Telo boli aj výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý zhotovila agentúra Focus. Tá položila Slovákom otázku, ktorú žijúcu osobnosť by najradšej chceli ako prezidenta alebo prezidentku Slovenskej republiky.



Zo vzorky 1017 respondentov by 18,3 % chcelo na čele krajiny aktuálnu prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tú v najväčšej miere podporujú voliči Progresívneho Slovenska, ktorí tvoria z jej podporovateľov až 65,2 %.

Kto by mal byť prezidentom? Zdroj: repro foto/Markíza

Na druhom mieste sa so 6 % umiestnil líder politickej strany Hlas Peter Pellegrini. Tretí sa v rebríčku umiestnil Robert Fico, predseda strany SMER-SD s 5,4 %. Do prvej päťky by sa dostal aj Štefan Harabin s 2,5 % a Milan Uhrík s 1,5 %. S rovnakým výsledkom sa v rebríčku umiestnil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka s 1,5 %.

