Až 1700 Slovákov môže prísť o prácu a podnikatelia o tržby. Vypočítali, aké škody môže napáchať zákaz nedeľného predaja.

V prípade zákazu nedeľného predaja v obchodoch by predavačom klesol príjem približne o 10 percent a niektorí by stratili zamestnanie. Spotrebitelia by dokázali rozložiť svoje nákupy na iné dni a väčšina obchodníkov by ušetrila na prevádzkových nákladoch. Na ekonomické dosahy legislatívnej zmeny, ktorú navrhuje skupina poslancov Národnej rady SR a parlament by mal o nej opätovne rokovať na marcovej schôdzi, upozornili analytici Národnej banky Slovenska Viera Mráziková a Peter Tóth.

Predavači v maloobchode, ktorí zvyknú stáť za pultmi aj v nedeľu, tvoria iba 13 percent všetkých pracovníkov. „Ďalšími významnými zamestnávateľmi nedeľnej pracovnej sily sú napríklad priemysel, zdravotníctvo, doprava a ďalšie. S nedeľnou prácou sa najčastejšie stretávajú zamestnanci v ubytovaní a stravovaní (70 percent z nich),“ vyčíslili ekonómovia.

Bez nedeľných príplatkov, ktoré sú zo zákona najmenej 3,58 eura za hodinu, by podľa nich zamestnanci v predajniach zarobili približne o 10 percent menej ako predtým.

Ohrozených by bolo až 1700 pracovných miest

Menej šťastne by podľa nich dopadli nedeľní predavači, ktorí by prišli o prácu, dávnejšia analýza z roku 2020 počíta so zánikom 1700 takýchto pracovných miest. V súčasnej situácii previsu voľných pracovných miest však možno predpokladať, že by si dokázali relatívne rýchlo nájsť alternatívne zamestnanie.

Poukázali tiež na to, že pre väčšinu obchodov by zatvorenie v nedeľu znamenalo úspory na nákladoch, predovšetkým mzdových a energetických. Na druhej strane sa však nedokážu vyhnúť fixným nákladom, ako je napríklad nájom. „Preto veľké a ziskovejšie predajne by z toho vyšli výhodnejšie a malé špecializované predajne by získali menej alebo aj zaznamenali stratu,“ upozornili odborníci z NBS.

Tomu podľa nich nasvedčujú aj skúsenosti z tých krajín Európy, kde je nedeľný predaj zákonom obmedzený. Často v nich totiž platia rozsiahle výnimky podľa otváracieho času, sezóny, turistických oblastí a regiónov, ale aj typu a veľkosti predajní.

