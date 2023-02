Dzurinda otočil a do Modrej koalície prekvapivo nevstupuje. Jej šéf Kollár rokuje o spolupráci s premiérom Hegerom

OK

Expremiér Mikuláš Dzurinda vyhlásil, že so svojou stranou Modrí nevstúpi do Modrej koalície. Jej šéf Miroslav Kollár pritom aktuálne rokuje o spolupráci s Eduardom Hegerom a tvrdí, že mu Dzurinda o svojom rozhodnutí vopred nepovedal, píše Denník N. Z rozhodnutia Dzurindu sa vraj cíti sklamaný.

Podľa Dzurindu Kollár už viackrát posunul zlučovací snem. Expremiér zároveň nesúhlasí s rokovaniami medzi Kollárom a dočasne povereným premiérom Hegerom.

Dzurindovi Modrí sa podľa vyhlásenia vracajú k pôvodným aktivitám, majú ďalej záujem o konštruktívnu spoluprácu s ideovo a programovo blízkymi stranami. Ale nie sú účastníkmi žiadnych diskusií o novom „pravicovom subjekte“.

„Chceme byť prítomní v slovenskom politickom diskurze, budeme prichádzať s riešeniami pálčivých problémov Slovenska,“ zdôraznil expremiér.

Dôvodom náhleho obratu má byť podľa Dzurindu neochota strany Spolu-OD usporiadať zlučovací snem, ku ktorému sa zaviazala v spoločnom memorande.

Miroslav Kollár nerozumie postoju Mikuláša Dzurindu. „Ak je to teda tak, ako dnes ohlásili médiá, pretože my sme od neho žiadne oficiálne oznámenie o jeho odchode z projektu Modrej koalície doteraz nedostali. My ideme presne podľa memoranda a dohodnutého scenára spájania stredopravých politických síl,“ konkretizoval Kollár a zároveň poprel tvrdenia, že z ich strany nedošlo k naplneniu memoranda.

