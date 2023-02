Dizzee Rascal, Gleb či Camo & Krooked. 16. ročník festivalu Uprising prinesie svetové legendy aj silné domáce zastúpenie

Už prvé ohlásené mená naznačili, že pôjde o nezabudnuteľný ročník. Nové nedávno oznámené posily to samozrejme, iba potvrdzujú. Organizátori festivalu Uprising potešia počas 16. ročníka všetkých milovníkov svetovej hudby, ale aj domácej scény. Na Zlaté piesky príde tento rok napríklad ikona grime music Dizzee Rascal či jamajská reggae legenda Barrington Levy. Navyše, pripravuje sa aj zimná edícia festivalu, takže ak je pre teba leto príliš vzdialené, 17. marca si môžeš prísť užiť Uprising Winter Edition do bratislavského Edison Parku.

Už teraz vieš, že tento rok na letnom Uprisingu nemôžeš chýbať? Potom si nič neplánuj na 25. a 26. august. Headliner Dizzee Rascal je predsa krstný otec grime music a jedna z najväčších britských hudobných legiend, ktorého by si si nemal nechať ujsť. Tento raper, multiinštrumentalista a hudobný producent s nigérijskými koreňmi má na konte množstvo úspešných albumov a spoluprác s hviezdami ako Calvin Harris, Arctic Monkeys, Shakira, Robbie Williams, Armand Van Helden, Florence and The Machine, will.i.am či Skepta. Na Uprising príde Dizzee osláviť 20. výročie vydania svojho debutového albumu Boy in da Corner a návštevníci sa môžu tešiť na jeho najväčšie hity.

Jamajka na Zlatých pieskoch

Ďalším potvrdeným menom je jeden z najzásadnejších spevákov jamajskej histórie Barrington Levy. Barringtonov neopakovateľný hlas zaznie na Slovensku premiérovo. Zaujímavým prepojením úplne prvého ročníka Uprisingu s tým aktuálnym, je ďalší potvrdený interpret. Práve Macka B, obľúbený rastaman z Británie a najväčší advokát ovocia a zeleniny v hudobnom svete, totiž ako headliner odštartoval Uprising v roku 2008. Tento rok príde aj so svojou dvornou kapelou The Roots Ragga Band.

Z rovnakej krajiny dorazí aj MC Brother Culture, ktorý je jedným z najdlhšie pôsobiacich anglických reggae umelcov. V Bratislave ho bude sprevádzať švajčiarsky Little Lion Sound. Poriadnu energiu na Zlaté piesky jednoznačne donesie americká kapela New York Ska-Jazz Ensemble. Tešiť sa môžeš na fúzie žánrov reggae, ska, jazz a rocksteady.

Tak ako obvykle, ani tento rok nebude na Uprisingu chýbať kvalitná elektronika. Obľúbené rakúske producentské duo Camo & Krooked, ktoré má aktuálne na konte výhru v D&BArena Awards za Best Remix skladby Breathe od The Prodigy bude zaručene lákadlom pre mnohých fanúšikov. Doprevádzať ich bude MC Daxta. Na svoje si prídu aj fanúšikovia Ragga Jungle. Na 16. ročníku sa totiž objaví aj samotný priekopník tohto žánru Congo Natty.

Silné domáce zastúpenie

Vstupenku sa neoplatí kúpiť len pre zahraničné legendy, ale aj pre našich umelcov. Po prvý raz sa na Uprisingu predstaví punková kapela Slobodná Európa a chýbať nebude ani prešovská Akustika. Gleb si zase nenechá ujsť vystúpenia Dizzeeho Rascala, keďže je jeho najobľúbenejším umelcom.

V druhej vlne oznamovania mien pribudli na zoznam ďalší zaujímaví interpreti. Ak sa na Zlaté piesky dostavíš aj tento rok, čaká ťa vystúpenie ikonickej reggae kapely Steel Pulse, ktorá ako jediná britská kapela vyhrala Grammy za najlepší reggae album roku, či ostrieľaní The Cimarons, ktorí fungujú od roku 1967. Sú teda úplne prvou reggae kapelou, ktorá vznikla v Spojenom kráľovstve.

Organizátori sľubujú, že tento ročník bude nezabudnuteľný. Pomôže tomu aj ďalšie na Slovensku známe meno. Asian Dub Foundation, ktorí si vytvorili vlastný žáner, sa medzi Slovákov vracajú po 11 rokoch. Ich jedinečná kombinácia drsných jungle rytmov, dubových basových liniek, divokej gitary a rýchleho rapu z nich urobila jednu z najživelnejších kapiel na svete.

Tohtoročný line-up okorení francúzska úderka L'Entourloop so svojou energickou live show a hosťami N'Zeng, Troy Berkely a BlabberMouf. Fanúšikov si už získali po celom svete, a aj ich slovenská premiéra bude zaručene stáť za to. Medzi novými menami, ktoré organizátori predstavili, je napríklad Sena Dagadub, Stinging Ray z Číny, či francúzski Junior Roy, George Palmer a General Huge, ktorí vystúpia na festivalovom Dub Clube po boku jedného z najznámejších a najaktívnejších európskych reggae producentov Irie Ites.

Ako vidíš zoznam mien je dlhý a poriadne pestrý. Vstupenky na festival sú už k dispozícii. Tie za 55€ sú v predaji iba do 23. februára, a preto nákup rozhodne neodkladaj. Kúpiť sa dajú už aj VIP lístky. Tie ti prinesú mnohé benefity a dokonca aj možnosť stretnúť sa s vybranými umelcami. Organizátori pripravili ešte jednu super akciu na svojom e-shope. Za skvelú cenu ti ponúkajú výhodné KOMBO vstupenky na festival spolu s čiapkou, tričkom alebo mikinou.

