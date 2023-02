VIDEO: Parazity, vytrhané perie a mŕtvoly medzi vajcami. Ochranári zverejnili zábery hororových podmienok na slovenských farmách

Ochranári z organizácie bojujúcej za práva zvierat Humánny pokrok zverejnili vôbec prvé investigatívne zábery sliepok zo slovenských klietkových chovov. Videá skrytých kamier z fariem Janek z Trenčína, Novogal v Leviach a Hybrav pri Nitre ukazujú znepokojivé obrázky sliepok s vytrhnutým a zlomeným perím či nakazené parazitmi. Vidíme aj mnohé mŕtve sliepky či dokonca pochovanie živej sliepky pod mŕtvymi telami v kafilérnom kontajneri.

Zábery z trenčianskej farmy nahral tajne jeden z jej zamestnancov. „Ráno som prišiel a ako prvé som zbieral uhynuté sliepky z dopravných pásov na vajcia. Z vrchných klietok som už vyberal len kostry s trochou peria. (...) Jeden deň som našiel sliepku, ktorá vykazovala známky života, naložili sme ju s mŕtvymi do fúrika a zahodili s ostatnými,“ opisuje svoju rutinu pre televíziu Markíza.

Sliepky šliapu po mŕtvej nosnici. Zdroj: Humánny pokrok

Majiteľ farmy Peter Janek je prekvapený, že niektoré šokujúce zábery pochádzajú práve z jeho farmy. „Stať sa to môže. Nemôžem byť všade, aby som všetko videl, a do budúcna dám na to lepší pozor,“ sľubuje. Naďalej si však stojí za klietkovým chovom. „Je to najkvalitnejší chov, pretože v klietke sú nosnice v pohode a je to najčistejší chov.“

Videá sú verejne dostupné. Zn. Len pre silné žalúdky

Na 25 videách z rokov 2021 a 2022, dostupných cez Google Drive, vidieť množstvá sliepok, ktorým chýba väčšina peria. Je z nich zrejmé, že neustále státie na drôtených mrežiach im spôsobuje výrazný diskomfort.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Humánny pokrok (@humannypokrok)

Bežným je aj pohľad na početné zranenia, ktoré ostávajú neošetrené. K najviac znepokojujúcim patria pohľady na uhynuté sliepky v rôznych štádiách rozkladu, ktoré ostávajú ležať medzi živými sliepkami a nezriedka sú dokonca v priamom kontakte s vajíčkami.

K tomuto obsahu máš prístup zadarmo Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.