V týchto okresoch Slovenska dnes hrozí silná víchrica. Vietor môže miestami dosiahnuť rýchlosť až 135 km/h, odkazuje SHMÚ.

V stredu ráno naďalej platia výstrahy pred silným vetrom na horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na webe.



Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.



Nad pásmom lesa podľa SHMÚ môže miestami vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až do 135 kilometrov za hodinu, v priemere od 70 do 85 kilometrov za hodinu. V praxi to znamená, že táto rýchlosť vetra môže dosiahnuť až úroveň víchrice.

Zdroj: SHMÚ

