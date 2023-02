Priemerná dĺžka stoporeného penisu sa za 80 rokov zväčšila až o 24 percent. Klesol však počet spermií aj hladiny testosterónu.

Americkí vedci z univerzít v Stanford a Emory sú rovnako ako ich kolegovia z Talianska zmätení z nevysvetliteľného nárastu priemernej dĺžky penisu v erekcii. Od roku 1942 do roku 2021 malo mužské prirodzenie podľa údajov z 75 rôznych výskumov narásť až o 24 %. Kým pred 80 rokmi meral podľa the Vice priemerný stoporený penis 12,19 centimetra, dnes dosahuje dĺžku 15, 24 centimetrov. Vedci trend dokázali na skúmaní širokej vzorky 55 761 penisov.

Stanfordská práca zistila najmä „zvýšenie priemernej dĺžky vzpriameného penisu u mužov od roku 1992 do roku 2021“, ktoré platilo „v niekoľkých geografických oblastiach a populáciách subjektov“.

🔔 | Average penis length has grown 24% in recent decades



More below: pic.twitter.com/7GUjgViyGv