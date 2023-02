Zuzana Čaputová vyzýva k zastaveniu chaosu a zmene termínu volieb na jún. Naďalej zvažuje aj vymenovanie úradníckej vlády

OK

Prezidentka Zuzana Čaputová v relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko potvrdila, že si želá skorší termín predčasných volieb. Lídri strán podľa nej zle interpretujú jej januárový výrok.

Júnový termín považujem naďalej pre krajinu za lepší, keďže poverená vláda má limitované právomoci a v parlamente vládne chaos. O ďaľšom postupe už hovorila s Eduardom Hegerom, Richardom Sulíkom aj Borisom Kollárom, situácia je však podľa nej mimoriadne dynamická.

Zuzana Čaputová vyvrátila obvinenie Igora Matoviča, že sama navrhla septembrový termín. „Je to absurdné, nebolo to tak,“ hovorí a dodáva, že termín v prvom polroku preferovala vždy a svoj názor nezmenila. „Na júnovom termíne som trvala aj v januárovom vyhlásení, septembrový termín som pripustila. Myslím si, že len vďaka tomu predčasné voľby v tomto roku máme, lebo na to bola viazaná zmena ústavy.“

Dohoda zmeny termínu na september je dnes podľa prezidentky výsostne na poslancoch, ktorí môžu preformátovať tú pôvodnú. „Je to iba na nich, dohodu môžu stále zmeniť,“ odkázala im hlava štátu.

Prezidentka je naďalej pripravená vymenovať úradnícku vládu, avšak len v prípade, ak tá súčasne poverená závažne zlyhá v oblastiach, ktoré prezidentka aj „teraz veľmi prísne sleduje“.

Inštitút úradníckej vlády podľa hlavy štátu nemôže slúžiť ako „páka na donútenie poslancov dohodnúť sa na inom teréne“. Vláda nestranných špičkových odborníkov podľa Čaputovej nesmie byť nástrojom na nútenie poslancov k dohode. Dodala, že sa obáva, že aj v prípade jej vymenovania by jej parlament nevyhlásil dôveru a „hádzal polená pod nohy“.

