Oslovili sme slovenských Maďarov: Ak by Orbán obsadil územie južného Slovenska, pôjdem ho brániť (ANKETA)

Poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer ešte v januári pobúril desiatky ľudí svojím vyjadrením o Viktorovi Orbánovi. V relácii Na Telo Plus totiž povedal, že keby bolo Rusko na Ukrajine úspešné, Maďarsko by si už dnes nárokovalo na časti slovenského územia.

V reakcii na tento výrok vyzval Káčera predstaviteľ maďarského ministerstva vecí Tamás Menczer, aby o Maďaroch hovoril s úctou. Na výrok ministra reagovali s pohoršením nielen maďarskí diplomati, ale aj poslanci OĽaNO Igor Matovič a György Gyimesi, ktorí vyzvali Káčera, aby sa ospravedlnil, a prirovnali ho k Jánovi Slotovi.

Minister však žiadny dôvod na ospravedlnenie nevidí. „Nebudem sa nikomu ospravedlňovať za to, že chránim záujmy svojej krajiny. Že jej teritoriálnu integritu, suverenitu a slobodu považujem za svätý grál snaženia našej diplomacie,“ napísal Káčer na Facebooku.

Takisto podotkol, že nekritizuje Maďarsko, práve naopak, tvrdí, že Maďarov má veľmi rád a jeho kritické slová boli namierené iba na politiku Orbánovej vlády. „Kto kritizoval Mečiara, nebol nepriateľ Slovenska. Mečiar nebol Slovensko, Orbán nie je Maďarsko, Matovič je nikto, a kto je Gyimesi, netuším, môžem iba hádať. Slováci a Maďari tu spolu žijú tisíc rokov, budú aj ďalej. Verím, že v harmónii,“ dodal Káčer.

Minister svoju kritiku Maďarska bližšie opísal v rozhovore pre Aktuality.sk. „Podľa mojich vnútorných kritérií Maďarsko nie je demokraciou západného typu. Ja to takto vnímam a je mi to veľmi ľúto, ale je jediná krajina Európskej únie, ktorá nie je plnohodnotnou demokraciou západného typu. A nie je to len môj názor, je v tom väčšinový súhlas Európskeho parlamentu a Európskej komisie, aj kolegovia, s ktorými diskutujem, to vnímajú rovnako,“ povedal Káčer v rozhovore.

Keďže Káčerove výroky rozvírili diskusiu aj v spoločnosti, rozhodli sme sa na ne spýtať slovenských Maďarov žijúcich na južnom Slovensku. Zisťovali sme, aký by zaujali postoj, keby si slovenské územia začal Orbán nárokovať, či také niečo podľa nich v budúcnosti naozaj hrozí, ale i to, či by sa im lepšie žilo, ak by juh Slovenska patril Maďarsku.

Život mladých ľudí nás zaujíma, rovnako ako aj ich názory a postoje k spoločenskému dianiu. Keďže predpokladáme, že Káčerove výroky sa dotýkajú najmä Slovákov s maďarskou národnosťou, rozhodli sme sa na ne spýtať členov národnostnej menšiny.

Ak by Orbán obsadil Slovensko, idem zaň bojovať

Novozámčan s maďarskou národnosťou Ádam pre Refresher prezradil, že politiku Viktora Orbána sleduje už od čias pandémie, a to nielen zo slovenských, ale aj z maďarských médií. Tvrdí, že pokiaľ sme členmi NATO a Európskej únie, podľa neho nehrozí, že by si skúšal nárokovať na slovenské územia. „Dokážem si však predstaviť, že ak by bol nejaký svetový konflikt, tak oponenti Európskej únie a NATO by Orbána vedeli ľahko podplatiť a využiť ako „trójskeho koňa“ za prísľub zisku slovenských území v prípade výhry,“ doplnil Ádam s tým, že ak by sa tak naozaj stalo a situácia by si to vyžadovala, išiel by Slovensko brániť.

Ádam. Zdroj: Archív/Ádam

O niečo pozitívnejšie to vníma väčšina opýtaných, medzi ktorými je aj Gabriel. „Politika Orbána je veľmi populistická – hovorí presne to, čo istá časť voličov chce počuť. V Maďarsku vytvára veľmi pronárodniarsku náladu a takisto voličom vnucuje myšlienku nepriateľov, či už za nich považuje Európsku Úniu, alebo Sorosa. Podľa mňa to všetko robí iba kvôli získaniu hlasov a zatiaľ pozná hranice,“ dodáva Gabriel s tým, že si dokáže predstaviť, že by slovenské územia spomenul aj v rámci volebnej kampane, ale v realite by si na ne nikdy nenárokoval.

Slovensko je domov, nie je dôvod to meniť

Slovenská Maďarka a Novozámčanka Dóra si pri Káčerových slovách spomenula na krivdy z minulosti. „Už bolo dosť problémov a pre územia sa tu rozdelili rodiny. Nechcela by som zrazu patriť do inej krajiny. Treba si uvedomiť aj to, že Maďari nie sú len na juhu Slovenska, čiže aj tak by to bol nezmysel,“ poznamenala Dóra s tým, že v princípe by však veľký rozdiel a zásadnú zmenu v žití po prepadnutí územia Maďarsku nevidela.

Dóra. Zdroj: Archív/Dóra

Podobne to vníma napríklad aj Levente, ktorý by chcel žiť v slovenskom meste najmä z praktického hľadiska. „Od čias Európskej únie mám pocit, že cestovanie je také jednoduché, akoby sme žili všetci v jednej krajine. Líšia sa len jazyky a výšky daní. V Maďarsku sú dane vyššie ako na Slovensku, a preto je tam náročnejšie podnikať, čiže by som z toho nebol nadšený,“ dodáva s tým, že keďže veľa cestuje, nemá pocit, že Slovensko je jeho domov a tu musí zostať.

