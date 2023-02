10. ročník Ruka Hore Awards: hlas týmto nominovaným môžeš dať už dnes

Trinásť kategórií a niekoľko výrazných zmien. Desiaty ročník prestížnej ankety Ruka Hore Awards bude iný ako tie predošlé. Podporiť svojich favoritov môžeš hneď teraz. Hlasovanie je totiž spustené už niekoľko dní a potrvá do 15. marca. Najprv však zisti, čím je tento ročník špeciálny.

Čo sa zmenilo?

Hudobná anketa Ruka Hore Awards sa spúšťa vždy začiatkom roka. Verejnosť mohla každý rok zahlasovať za všetkých slovenských umelcov. Tento okrúhly ročník však prináša určité zlepšenia. Prvým z nich sú nominácie. Výber hudobníkov sa prvýkrát uskutočnil tak, že umelci museli svoju tvorbu nominovať sami. Navyše šancu v ňom dostali len skladby uverejnené v roku 2022.

Zdroj: Ruka Hore

„Keďže chceme neustále zvyšovať úroveň ankety, rozhodli sme sa zahrnúť do hlasovania len tých umelcov a ich diela, ktorí prešli cez nominačnú porotu a zverejnili svoj hudobný počin v rámci roka 2022. Ruka Hore Awards sa tak stala anketou, ktorá prinesie relevantné výsledky na základe nominácií samotných autorov hudby z roku 2022,“ objasňuje zmeny projektová manažérka Jana Frankovičová z Krea Production.

Kategórie 10. ročníka Ruka Hore Awards:

● INTERPRET ROKA

● INTERPRETKA ROKA

● DOXXBET SKUPINA ROKA

● PRODUCENT ROKA

● SPOLUPRÁCA ROKA

● OBJAV ROKA

● HUDOBNÝ FESTIVAL ROKA

● SKLADBA ROKA

● ALBUM ROKA

● DJ ROKA

Až nad oblaky

Okrem nominácií prináša tohtoročná anketa zmeny aj v dizajne. Minuloročné tmavé farby striedajú jasné odtiene. „Minulý ročník sa niesol v tmavých farbách, pôsobil dramaticky a ponuro. Vystihovalo to obdobie poznačené dozvukmi pandémie a lockdownu. Teraz sme sa po bleskoch a tme rozhodli vyjsť vyššie nad oblaky s pomyselným podheadlinom Sky is not the limit. Uvidíme, možno v ďalšom ročníku pôjdeme ešte vyššie,“ vysvetľuje Creative Director We Are Fxctory Juraj Antoňák.

Spoj hlasovanie so zábavou

Tipovanie v kategórii DOXXbet skupina roka zostáva nezmenené. Minulý rok bolo mimoriadne úspešné! Bolo to historicky prvé tipovanie v umeleckej oblasti. Dalo fanúšikom šancu prepojiť hlasovanie so zábavou, ku ktorej hudba rozhodne patrí.

Zdroj: Instagram/Changing Faces

„Hudba určite patrí k zábave. Preto sme radi, že prinášame kurzovú ponuku práve na hudobnú anketu Ruka Hore Awards. Na minulý ročník ankety sme mali neskutočne pozitívne ohlasy. Fanúšikovia slovenskej hudobnej scény sú aj naši fanúšikovia. Všetci si môžu podať na obľúbeného interpreta či svoj idol. Kurzy sú pripravené a tipovanie je už dnes spustené na kategórie DOXXBET SKUPINA ROKA, INTERPRET ROKA, INTERPRETKA ROKA. Sme, samozrejme, zvedaví, ako dopadne hlasovanie v tomto ročníku a kto bude kraľovať hudobnej scéne,“ uviedol vedúci kurzového oddelenia DOXXbet Milan Kačiak.

Každý rok inak

Zmena nastáva aj v oznámení víťazov jednotlivých kategórií. Minuloročné vyhlasovanie prebehlo na kreatívnom evente, na ktorom výsledky odzneli prostredníctvom koncertu swingovej kapely Funny Fellows. Hudobné umenie doplnila špeciálna umelecká inštalácia od uznávaného fotografa, režiséra a umelca Lousyho Aubera. V roku 2021 sa zase všetko konalo v online priestore. Keďže sa pre lockdown nemohla na vyhlasovaní zúčastniť verejnosť, organizátori to zariadili opäť nápadito. Pripravili prvý GalaStream, ktorý si môžeš pozrieť vo videu nižšie.

Tento rok prebehne oznámenie víťazov v éteri rádia Europa 2. Výsledky sa dozvieme už 22. marca. Rádio si dokonca pripravilo špeciálnu kategóriu HIT ROKA RÁDIA EUROPA 2. Táto kategória je jednou z troch, v ktorých o víťazovi rozhodne odborná porota.

Nominácie HIT ROKA EUROPA 2:

● Adonxs – Game

● Kali & Peter Pann & Pista Lakatos – Hop Cip

● Yael – My

● Para – To okolo nas

● Majself & Sorty, Dlugosh & Milan Lieskovsky – Za jeden tím

Špeciálne kategórie, o ktorých rozhodne porota:

● HIT ROKA RÁDIA EUROPA 2

● MERCH ROKA

● COVER ROKA

Ak si fanúšik slovenskej hudby, hlasovanie by si si nemal nechať ujsť. Okrem podpory svojich favoritov sa totiž hlasovaním automaticky zaradíš do žrebovania o hodnotné ceny od partnerov. Tak neváhaj, pomôž svojim obľúbeným slovenským umelcom k výhre a možno ju takto jednoducho zabezpečíš aj sebe.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.