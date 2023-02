Valentínsky playlist bez obohraných hitov: Spríjemni si s polovičkou sviatok všetkých zamilovaných

Zabudni na chvíľu na všetky legendárne lovesongy od Beatles, Queenu, Aerosmithu, U2, Briana Adamsa, Bon Joviho či Guns N' Roses. Aj na tie od Adele, Whitney Houston, Eltona Johna, Lionela Richieho, Petra Gabriela či Chrisa Isaaka alebo Weeknda. Občas treba aj zmenu.

My ti dnes predstavíme kapely a interpretov, ktorí tiež vedia napísať emotívne a úprimné romantické balady, no možno si ich doteraz vôbec nepoznal.

Je Valentína a ich vyznania a priznania teba či tvoju polovičku nielen chytia za srdce, navodia vám zimomriavky, ale možno vás aj trochu „rozpália“. Pustite si ich spolu večer, zhasnite svetlá, nalejte si k nim pohár vína a ručíme vám, že vás čaká príjemný večer, na ktorý budete dlho spomínať.

V Refresheri ti pravidelne prinášame rôzne hudobné tipy, recenzie albumov, profily hudobníkov a kapiel či rozhovory s interpretmi. Ak ťa zaujímajú články venované hudbe, podpor nás a staň sa členom klubu Refresher+ , aby sme ti mohli priniesť ešte viac kvalitného obsahu.

Fil Bo Riva – Franzis

Hlas tohto urasteného tridsaťročného Taliana (vlastným menom Filippo Bonamici) si zaručene s nikým nikdy nepomýliš a garantujeme ti, že tvoja polovička sa doňho na chvíľu úplne zamiluje (nemaj však strach, teba bude ľúbiť stále rovnako). Síce všetky skladby z Bonamiciho debutového EP If You're Right, It's Alright (2016) sú dokonalé (dominujú Killer Queen a Like Eye Did), práve Franzis sa najviac hodí ku dňu zamilovaných. Keď si ju pustíš, pochopíš ihneď prečo.





The Midnight – Deep Blue

Synthwaveová delikatesa. Prinúti ťa kývať hlavou do rytmu, navodí ti kopec spomienok a možno ťa k tomu ešte aj dojme. Rozpráva totiž krásny príbeh o nájdení nielen lásky, ale aj samého seba. „Nehľadal som oddanosť, len lacné emócie, ale našiel som lásku. Našiel som lásku veľkú ako oceán. Nevedel som, že mám dušu, až do chvíle, keď si ma pobozkala,“ spieva frontman Tyler Lyle.

Mr.Kitty – After Dark

Ponuré, tajomné, jemne temné, no vlastne absolútne pohlcujúce a krásne romantické. Mr. Kitty alias Forrest Avery Carney z amerického Austinu vytvára chytľavé melódie a vyzýva do tanca, pričom ťa zároveň jemne surreálnym textom zneistí a prefíkane sa pohrá s tvojou predstavivosťou. After Dark je ideálnou voľbou do valentínskeho playlistu.





Depeche Mode – In Your Room

Depeche Mode síce pozná takmer každý, ale paradoxne In Your Room nepatrí medzi ich najskloňovanejšie piesne. Napriek tomu sme ju z tohto zoznamu nemohli vynechať. Je to jednoduché, ak si ju pustíte s polovičkou v izbe, zavriete dvere a zapálite sviečku, je jasné, čo sa bude diať potom. Áno, vyplaví sa z vás kopec feromónov. Britskí bohovia synth-popu vždy zaručia peknú noc.





Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.