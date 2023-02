Sú v technike dobrí len chlapci? „V niektorých predmetoch sme ešte lepšie,“ odkazujú Alexandra a Kristína

Alexandra a Kristína sú dve násťročné dievčatá, ktoré o súčasných trendoch v technike vedia už teraz dosť veľa. V rámci duálneho vzdelávania každý druhý týždeň premietajú získané vedomosti do praxe v spoločnosti Schaeffler. Prvá z nich nastúpila v septembri na odbor mechanik nastavovač, druhá z neho onedlho bude maturovať. Stanú sa z nich špecialistky na ovládanie automatizovaných CNC strojov a výrobných liniek. Obe však už dnes majú istotu, že po skončení školy dostanú atraktívne zamestnanie alebo podporu počas štúdia na výške.

Týždeň školy, týždeň praxe

Podstatou duálneho štúdia je, že teoretická výučba je doplnená praxou. Týždeň v škole vždy vystrieda týždeň v školiacom centre priamo v podniku, ktorý so školou spolupracuje. Hoci sa o duálnom vzdelávaní až tak veľa nehovorí, je skvelou alternatívou pre tých, ktorým sa najlepšie veci pamätajú tak, že si ich vyskúšajú v praxi. Žiaci študujú rôzne aspekty technológie a v rámci vyučovania sa učia napríklad robiť so sústruhom, zakresľovať technické súčiastky, ale aj programovať. Takto svoju skúsenosť opísala Kristína:

Duálne vzdelávanie je pre žiakov, ktorí chcú rozvíjať svoj talent a kreativitu. Nesedíte pri tom celý čas v lavici, nemusíte sa bifľovať poučky. Je to zábavnejšia a rýchlejšia forma učenia sa.

Ako vyzerá bežný deň dualistov, keď práve nesedia v triede? Namiesto školy prídu do podniku, prezlečú sa do pracovného oblečenia a čakajú, aký projekt im majstri na ten deň pripravili. „Vysvetlia nám postup výroby nejakej súčiastky, my zapíšeme technický plán a zakreslíme si ju na výkres. Podľa toho ju vyrobíme,“ vysvetľuje Alexandra.

Dualistky Kristína a Alexandra (zľava doprava). Zdroj: Schaeffler/Rastislav Blaško

Popri odborných zručnostiach sa Schaeffler dualisti rozvíjajú aj osobnostne. Výsledky svojej práce totiž musia každý týždeň odprezentovať a obhájiť. „Naučíte sa byť sebavedomý, veriť svojim schopnostiam a zároveň sa nebáť prejaviť,“ pochvaľuje si systém Kristína. „Pripravujú nás dobre na reálny pracovný svet,“ doplnila.



Deviataci, ktorí sa rozhodnú pre štúdium spolu so spoločnosťou Schaeffler, sa v Skalici a Kysuckom Novom Meste môžu hlásiť na rôzne odbory: špecialista CNC strojov a liniek, mechatronik v Industry 4.0, špecialista na automatizáciu a e-mobilitu alebo „stredoškolský inžinier“ v digitálnej výrobe. Na praxi sa k študentom pristupuje od začiatku už ako k potenciálnym novým zamestnancom. Keďže majú potrebné zručnosti a poznajú pracovné prostredie, majú vysokú šancu, že ich hneď po skončení štúdia bude čakať atraktívna pozícia s dobrým platom.

Odbory, na ktoré sa môžeš prihlásiť:

● špecialista CNC strojov a liniek

● mechatronik v Industry 4.0

● špecialista na automatizáciu a e-mobilitu

● „stredoškolský inžinier“ v digitálnej výrobe

Technika je aj pre ženy

Odborné technické školy preferujú skôr chlapci. To však neznamená, že nie sú správnym miestom aj pre dievčatá. V duálnom vzdelávaní, ktoré zastrešuje spoločnosť Schaeffler, ich majú hneď niekoľko. Kristína zo skúsenosti hovorí, že keby boli dievčatá k technike vedené už učiteľmi na základnej škole, mohlo by ich byť ešte viac. Ju kvôli dobrým známkam videli skôr na gymnáziu, napriek tomu sa však rozhodla pre odbornú školu.

Zdroj: Schaeffler/Rastislav Blaško

„Vedela som, že ma baví technika. A keď som sem prišla, uvedomila som si, že baby v nej vedia byť rovnako dobré ako chalani, dokonca v niektorých predmetoch ešte lepšie. Sme precíznejšie v kreslení výkresov a v detailoch pracovných postupov, čo nám potvrdili aj majstri. Dievčatá sa duálneho štúdia nemusia vôbec obávať,“ vysvetlila maturantka Kristína.

Alexandra je prváčka a spomína, že ako dievča mala na praxi pred určitými strojmi a úlohami väčší rešpekt či trochu strach. Zo strany učiteľov aj majstrov na praxi sa však stretáva len s podporou. „Majstri sa nás nesnažia do ničoho tlačiť nasilu. Vedia, že nám stačí postup niekedy vysvetliť trochu inak.“ To isté platí aj pre študentov, ktorí si svojimi vedomosťami z matematiky a techniky nie sú až takí istí. Aj keď po základnej škole často žiaci nezačínajú na rovnakej štartovacej čiare, v rámci duálneho vzdelávania dostanú priestor doučiť sa všetko potrebné.

Nezávislosť, jazykové kurzy či štipendiá

Dualisti majú príležitosť vyskúšať si reálny „dospelácky“ svet a vytvoriť si správne návyky už počas školy. A to nielen chodením do práce, ale aj manažovaním svojich vlastných financií. Mesačne totiž dostávajú štipendium do výšky 100 eur. Firma im hradí aj cestovné, internát a potrebné materiály, takže zároveň ušetria na nákladoch.

Študenti majú počas praxe v spoločnosti Schaeffler taktiež prístup k vzdelávacím online platformám. Učia sa napríklad cudzie jazyky, bez ktorých sa dnes človek len ťažko zaobíde. Túto možnosť využíva aj Kristína, ktorá má v pláne ísť po ukončení štúdia na vysokú školu do zahraničia. „Hlásim sa na aplikované vedy do Holandska, Dánska a Belgicka a potrebujem mať na to angličtinu na úrovni B2,“ hovorí. „Chodím preto o hodinu skôr z praxe na hodiny anglickej konverzácie, na ktorú často počas bežných hodín v škole nie je priestor.“

Zdroj: Schaeffler/Rastislav Blaško

Jedným z benefitov, na ktorý sa zase teší Alexandra, je Erasmus. Žiaci majú každoročne príležitosť navštíviť na dva týždne jeden z európskych Schaeffler podnikov. Tam sa učia nové postupy, získavajú hodnotné skúsenosti, ale takisto skúšajú život s väčšou slobodou a nezávislosťou. Kristína sa počas svojho štúdia zúčastnila na Erasme v Lanškroune v Českej republike.

„Majstri mali skvelý prístup a boli naozaj motivovaní všetko nám ukázať. Každý z nás býval vo vlastnej chatke pri krásnom jazere. Po práci sme sa spoločne chodievali pozrieť do mesta alebo do prírody, cítili sme sa tam ako doma. Keby som mohla, určite idem znova,“ opísala svoju skúsenosť Kristína.



Máš pozitívny vzťah k technike aj ty? Už počas strednej školy môžeš robiť na projektoch, ktoré sú zaujímavé a zmysluplné. Zapoj sa do duálneho vzdelávania v Schaeffleri a pracuj na technológiách zajtrajška. Šancu prihlásiť sa máš už iba do konca februára. Neváhaj a pošli prihlášku. Viac informácií nájdeš na www.dualskalica.sk alebo www.dualkysuce.sk.

