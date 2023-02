Rakúsko od pondelka ruší kontroly na hraniciach so Slovenskom

OK

OK

Rakúsko zaviedlo kontroly na hraniciach so Slovenskom koncom septembra 2022 v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie a potrebou obmedziť pôsobenie prevádzačských mafií.

Rakúsko nepredĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom, ktoré sa tak skončia od pondelka 6. februára. Oznámilo to v sobotu rakúske ministerstvo vnútra.

Rakúsko, podobne ako aj Česko, zaviedlo kontroly na hraniciach so Slovenskom koncom septembra 2022 v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie a potrebou obmedziť pôsobenie prevádzačských mafií.



Český minister vnútra Vít Rakušan tento týždeň avizoval, že stále kontroly na hraniciach so SR sa skončia v noci zo soboty na nedeľu (4. - 5. 2.). Rakúsko platnosť rozhodnutia o vykonávaní kontrol na hraniciach so Slovenskom opakovane predlžovalo, naposledy koncom januára 2023, keď bolo toto opatrenie predĺžené do 5. februára.

Kontroly budú stále v prihraničných oblastiach

Rakúske ministerstvo vnútra teraz rozhodlo, že pohraničné kontroly sa už ďalej predlžovať nebudú. Viedeň sa rozhodla pre zmenu stratégie s ohľadom na to, že k rovnakému kroku pristúpila aj Česká republika, s ktorou sa Rakúsko snažilo svoj postup koordinovať.



Namiesto stálych kontrol na hraniciach sa budú od 6. februára vykonávať kontroly už len v prihraničných oblastiach, a to v koordinácii so SR. Pôjde predovšetkým o okresy Gänserndorf, Bruck an der Leitha a Kittsee. Budú v nich nasadzované hliadky a prebiehať monitoring za pomoci dronov.



Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner vyjadril presvedčenie, že tento prístup umožní dôkladne sledovať aktuálny vývoj situácie a v prípade nutnosti naň rýchlo zareagovať. Podľa údajov rakúskeho ministerstva vnútra sa od konca septembra minulého roku podarilo zadržať 24 prevádzačov, ktorí operovali z územia Slovenska.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.