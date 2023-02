AKTUÁLNE: V dome Igora Matoviča nahlásili bombu

OK

OK

V dome lídra OĽaNO Igora Matoviča v piatok nahlásili bombu, prípadom sa zaoberá polícia, potvrdil to Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní.

„Túto informáciu môžeme potvrdiť. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá podnikla potrebné kroky. Vyhrážanie sa útokom na rodinu a obydlie kohokoľvek považujeme za mimoriadne odporné a zbabelé konanie. Igor Matovič sa však zastrašiť nenechá,“ uviedol hovorca.

Dnes je to už druhý prípad nahlásenia výbušniny u štátneho funkcionára po Danielovi Lipšicovi. Nie je jasné, či spolu tieto hlásenia súvisia.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.