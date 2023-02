Najväčší problém Maďarska sú Orbánove názory, tvrdí Petr Pavel: Začínal ako liberál, otočil o 180 stupňov.

Novozvolený prezident Českej republiky Petr Pavel vyhlásil, že nikdy nemal negatívny postoj k Maďarsku ako ku krajine. Do Maďarska jazdí rád, pretože tam má mnoho priateľov, a bude rovnako rád, ak vzťahy medzi týmito krajinami budú rovnako harmonické. Najväčším problémom je podľa neho názorová orientácia Viktora Orbána.

„Viktor Orbán sa bez pochýb veľmi zmenil, pretože v čase, keď v politike začínal ako veľmi progresívny mladý liberál, by rozhodne nikto ani na chvíľu nezapochyboval o tom, že je to správna cesta. Ale ten obrat, ktorý od tej chvíle Viktor Orbán urobil, je, dá sa povedať, o takmer 180 stupňov,“ konštatoval Pavel, pričom dodal, že v dnešnej dobe celkom objektívne niektoré názory maďarského vedenia nekorešpondujú s názormi ostatných štátov Vyšehradskej štvorky (V4). „Bavíme sa tu predovšetkým o podpore Ukrajiny a o vzťahu k Rusku, čo sú dosť zásadné veci,“ poukázal.

Uvítal by, ak by v rámci vzájomných rokovaní strany boli úplne otvorené, mali by zdôrazňovať spoločný záujem a tam, kde sa názory líšia, tak sa pokúsiť aspoň o priblíženie stanovísk. Zároveň zdôraznil, že jeho postoj k Maďarsku rozhodne nie je nepriateľský ani odsudzujúci. Napriek rozdielnosti postojov novozvoleného prezidenta ČR a súčasného maďarského vedenia to podľa Pavla neznamená, že sa na seba krajiny musia pozerať skrz prsty. „Naopak, mali by sme sa snažiť o to, aby sa tie naše pozície zblížili,“ uviedol víťaz českých prezidentských volieb.

Na V4 budeme musieť zapracovať

Nad V4 ako organizáciou by nechcel lámať palicu, pretože jej vznik, motivácia a základy, na ktorých stojí, sú podľa neho relevantné aj dnes. Upozorňuje však na to, že v prípade rozdielnych postojov v podstatných otázkach, ako je vzťah napríklad k Rusku či k podpore demokracie, spolupráca nebude úplne hladká.

„Mali by sme pracovať na tom, aby sa tie stanoviská, ak je to možné, znovu priblížili, pretože potom ako zoskupenie nebudeme mať príliš veľkú relevanciu. Možno by stálo aj za to, aby sme sa pozreli, do akej miery by sa V4 dala adaptovať na flexibilnejší formát s pridružením napríklad niektorých ďalších krajín. Už dnes mnohokrát rokujeme vo formáte V4+2, takže môžeme uvažovať aj o ďalších formátoch, ktoré by zahrnuli viac krajín zo strednej a z východnej Európy k formovaniu spoločných stanovísk,“ uzavrel Pavel.

