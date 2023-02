KVÍZ: Ukáž, že vieš víno nielen piť. Dáš tento kvíz na plný počet bodov?

7/12

Čo je to dekantácia?

Vysvetlenie

Dekantácia je prelievanie najmä červeného, no niekedy aj bieleho alebo šumivého vína do karafy, aby sme víno prevzdušnili a tým sa rozvinuli viac jeho arómy. Zároveň slúži aj na to, aby sa nedostala do podávaného vína usadenina z fľaše.