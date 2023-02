Ján Budaj: Eštebák mi počas výsluchov pľuval do tváre. Ekológiu dnes zneužívajú putinovskí fašisti (Rozhovor)

„Ja sa do politiky vraciam, len keď je to vzrušujúce. Do prvých volieb som viedol VPN, potom som spoluvytváral SDK, keď išlo o geopolitickú príslušnosť. Mečiarovci mi rozbili auto. Na mítingu nás ohadzovali vajíčkami. Aj to bolo dramatické, ale také psycho, aké

žijeme, to nebolo,“ povie takmer namiesto pozdravu poverený minister životného prostredia Ján Budaj.

Bývalý disident, ktorý si aktuálne pôsobenie vo vláde odkrúca z kandidátky OĽaNO, sa do širšieho centra pozornosti dostal v poslednom čase trikrát. Prvýkrát, keď sa ako súčasť Občiansko-demokratickej platformy vymedzoval voči politike Igora Matoviča natoľko, že z ich klubu odišiel, a odvtedy zvoláva na širšiu demokratickú mobilizáciu.

Druhýkrát, keď v rámci rezortnej agendy oznámil vznik Národného parku Podunajsko či návrh vôbec prvého slovenského klimatického zákona. A napokon, keď dokumentaristi RTVS z útrob archívov ŠTB vytiahli jeho podpísaný spis.

Politický veterán sa v rozhovore snaží rozohnať závan podozrení, načrtnúť budúci vývoj na demokratickom spektre a zodpovedá aj otázku, prečo sa dnes ekologických tém zmocňujú fašisti.

Na objavenie vášho spisu ŠTB reagovali mnohí politici. Robert Fico žiadal vaše okamžité odvolanie, Boris Kollár hovoril o vyvodení konsekvencií a vyjadril sa aj Jaroslav Naď. Ako vnímate výzvy politikov?

Každá je pochopiteľná. Čakal som najmä na stanovisko premiéra. Dal však verejné vyhlásenie, že som človek, za ktorého sa oplatí postaviť. Pokiaľ stanovisko nezmení, nevidím dôvod odísť.

Dnes mnohým vyhovuje, že sa môžu vyvyšovať nad jedného z disidentov. Klamať eštebákom však pre mňa nebola žiadna strata duše alebo zrada, naopak. Keď niekto povie, že jeho kvalita je, že nikdy neklamal ŠTB, nerozumiem tomu.

V roku 1990 ste na jeho objavenie reagovali odchodom z kandidátky VPN.

Nešlo o objavenie, spis bol vtedy ukradnutý. Vtedy som si uvedomil, že som zoči-voči porevolučnému kolosu lží, manipulácií a utajovania rovnako bezmocný ako predtým voči ŠTB. Teraz sa to azda zlepší. Objavil sa spis, ale aj výpovede eštébákov, čo ho stvorili. Keď budem mať šancu dostať sa k originálu zväzku, preukážem, že bol založený nelegálne.

Chcem takisto preukázať, že bol asi dva roky vedený v rozpore s predpismi. Eštebácke spisy mali, našťastie, nejaké pravidlá, a keď budem mať šancu dostať sa k originálu zväzku, preukážem, že aj jeho závery, hoci sú pre mňa relatívne priaznivé, keďže eštebáci konštatujú, že som odmietol spoluprácu, nie sú úplne fér.

Zdroj: Refresher/Pavol Chochula

Aký charakter mali stretnutia do momentu, keď s vami ŠTB prerušilo kontakt a vyhlásilo, že ste nedôveryhodná osoba?

Milé. To teda povedali tí praví. (smiech) Stretnutia boli vynútené a predvolávali ma na ne ako nepriateľa režimu aj ŠTB.

Na nedávnej tlačovej besede ste tvrdili, že ste eštebákom klamali a zavádzali ich. Ako si to máme predstaviť?

Chcel som ich čo najdlhšie presviedčať, že som iba akýsi kurič. Nebol som profesor marxizmu ako Milan Šimečka či Miroslav Kusý. Kým ich si predchádzali, mne uštedrili facku alebo kopanec. Eštebákom som nehovoril nič o aktivitách, ktoré by zmarili aktivity disentu alebo niekoho kompromitovali.

Keby som neklamal eštebákom, nikdy by som nevydal žiaden samizdat, nezorganizoval pre priateľov ilegálny prechod hraníc cez železnú oponu a nezorganizoval ani Bratislavu nahlas. Ku klamaniu eštebákov patrilo aj to, že som neprijímal zahraničnú finančnú pomoc a žil som na najnižšom stupni spoločenského rebríčka.

Všetko, čo som robil, sa síce eštebáci dozvedeli, ale nie odo mňa a najmä až vtedy, keď sa to podarilo. Keď sa im dostala do rúk Bratislava nahlas, už bola vydaná. To sa týkalo aj ilegálnych výstav či konferencií. Podarilo sa mi ich udržať v konšpirácii a len málokedy sa im podarilo moje aktivity zmariť.

Ten kopanec ste dostali fyzicky či obrazne?

Výsluchy boli vždy nepríjemné. Eštebáci zastrašovali a ponižovali. Facky neboli najhoršie. Jeden z najodpornejších eštebákov, plukovník Pačesa, dokázal nečakane priskočiť a napľuť mi do otvorených očí. Vrieskal pritom o mojej zrade robotníckej triedy. Veľa hodín som preto presedel skrčený so sklonenou hlavou. Veľa vecí bolo nepríjemných, no pľutie plukovníka Pačesu bolo vyslovene hnusné.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako sa mu spolupracuje vo vláde s popieračmi klimatickej zmeny.

Prečo očakáva pri presadzovaní nového Národného parku Podunajsko odpor.

Či plánuje po skončení aktuálnej vlády zostať vo vrcholovej politike.

Ako vníma iniciatívu Mikuláša Dzurindu.

Čo si myslí o strane Hlas a Petrovi Pellegrinim.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.