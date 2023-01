VIDEO: Ak by Rusi napadli Poľsko, Babiš by im nepomohol. V predvolebnej prezidentskej debate ho prichytili pri klamstve.

V predvolebnej debate Českej televízie Babiš povedal, že ak by potenciálne došlo k napadnutiu Poľska či pobaltských krajín, nevyslal by na pomoc vojenské jednotky. Svoj výrok neskôr korigoval na Twitteri.

Kandidáti na prezidenta Českej republiky Andrej Babiš a Petr Pavel sa včera stretli v predvolebnej diskusii Českej televízie. Babiš sa v diskusii vyjadril, že Česko potrebuje takého prezidenta, ktorý rozumie ľuďom a vládnej agende. Jeho súper Petr Pavel podľa neho rozumie len armáde. Pavel Babiša zas opakovane upozornil na prekrúcanie faktov.

Babiš Pavla obvinil, že má v životopise napísané schvaľovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. „Vy klamete, kadiaľ chodíte," povedal Pavel Babišovi. „Inváziu v roku 1968 som nikdy nevítal,“ zdôraznil.

Jednou z tém debaty bola minulosť oboch kandidátov. Babiš moderátorovi odovzdal rozhodnutia súdu, že je neoprávnene evidovaný vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti. „Mňa eštebáci terorizovali,“ povedal Babiš. Moderátor pripomenul epizódu Show Jana Krausa, v ktorej Babiš ešte pred vstupom do politiky povedal, že bol v ekonomickej zložke ŠtB, ktorá bola normálna a neterorizovala ľudí. „Vyhral som trikrát súd, nespolupracoval som, moje meno nikde nie je, len na evidenčnej karte, ktorú niekto podpísal ako Bureš,“ obraňoval sa bývalý český premiér.

Babiš by vojenskú pomoc krajinám NATO v prípade vojny neposlal

V predvolebnej debate Babiš okrem iného povedal, že ak by potenciálne došlo k napadnutiu Poľska či pobaltských krajín, nevyslal by na pomoc vojenské jednotky. Na otázku, či by malo Česko poslať vojakov na pomoc, ak by došlo k napadnutiu krajín NATO Babiš odpovedal zamietavo. „Nie, určite nie. Ja chcem mier, ja nechcem vojnu. A v žiadnom prípade by som neposielal naše deti a deti našich žien do vojny,“ povedal Babiš.



„Pán Babiš žije asi v inom svete. My sme sa stali členmi NATO, aby sme zaistili mier, pretože je to najsilnejšia obranná organizácia. Kedykoľvek je niekto napadnutý, ostatní mu prídu na pomoc,“ reagoval na to jeho súper Petr Pavel.

Po debate sa však Babiš opravil. Na Twitteri napísal, že by pomoc poskytol. „V dueli Českej televízie som vôbec nechcel odpovedať na hypotetickú otázku o napadnutí Poľska alebo Pobaltia. Som presvedčený, že sa to nestane a nechcem to vôbec pripúšťať,“ uviedol bývalý premiér ČR. Je podľa neho zodpovednosťou svetových politikov, aby vojne zabránili. „Ak by ale došlo k reálnemu napadnutiu, pochopiteľne by som dodržal článok päť. O tom nie je debata,“ dodal Babiš.

V duelu @CzechTV jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

