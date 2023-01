Na Slovensku je dnes referendum o zmene ústavy. Kedy sa dozvieme výsledky?

OK

Hlasovať sa bude do 22:00.

Na Slovensku sa ráno začalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týka sa zmeny Ústavy SR. Hlasovacie miestnosti sú otvorené do 22:00. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.



V miestnosti dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Odpovedať bude na otázku, či súhlasí s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy.

Zakrúžkovať sa dá len jedna odpoveď, inak je lístok neplatný. Volič môže hlasovať aj inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý vopred požiadal.



Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Hlasovať v referende môžu aj ľudia v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, ak o to vopred požiadali.



Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.

Nálady ľudí ohľadom referenda sme zisťovali aj v ankete v uliciach Bratislavy. Pozri si video, ako to vidia ľudia.

Neoficiálne výsledky budú známe skoro po polnoci

Všetky volebné miestnosti otvorili v sobotu ráno načas, priebeh referenda je zatiaľ pokojný. Uviedla to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR Eva Chmelová. Ani počas dňa neočakáva problémy.



„Sú otvorené všetky miestnosti, v tejto chvíli nemáme hlásený žiadny problém,“ povedala Chmelová. Zdôraznila, že pri referende je situácia špecifická. „Referendum sa líši od volieb. Pokiaľ ide o kampaň, v zákone o volebnej kampani nie je referendum upravené, nič nie je zakázané. Neexistuje ani moratórium,“ ozrejmila.



Neoficiálne výsledky referenda by podľa Chmelovej mohli byť známe skoro po polnoci. „Vzhľadom na jednoduché zisťovanie volieb v referende, ako aj elektronizáciu, pokiaľ ide o posielanie zápisníc, možno v skorých ranných hodinách. Netrúfam si povedať presne, ale určite niekedy skoro po polnoci,“ priblížila.

Zdroj: TASR - Milan Drozd

