Škriniar po boku hviezdneho Messiho? Prestup je nadosah

Zahraničné médiá tvrdia, že prestup nášho obrancu do parížskeho tímu je reálny. O pár mesiacov sa tak možno budeme môcť tešiť na Škriniara po boku hviezdneho Messiho.

Milan Škriniar odmietol podpísať predĺženie zmluvy so svojím súčasným klubom Inter Miláno. O jeho prestupe do Paríža Saint-Germain sa špekulovalo už niekoľko mesiacov, portál L’Equipe však teraz prišiel s informáciou, že kapitán našej futbalovej reprezentácie potvrdil, že sa bude sťahovať do Francúzska.

Dvadsaťsedemročný obranca bol vraj prioritou trénera Luisa Camposa. PSG minulé leto milánskemu klubu za Škriniara údajne ponúklo 60 miliónov eur, v prestupe mu však bránil jeho klub, ktorý stanovil privysokú cenu. Za Slováka si v Miláne vraj vypýtali až 70 miliónov eur.





Alors qu'il a refusé une nouvelle offre de prolongation de l'Inter Milan, Milan Skriniar, le défenseur slovaque, en fin de contrat en juin, a donné son accord au PSG pour y signer l'été prochain https://t.co/8Gg9MkHQ1y pic.twitter.com/cohF4fEgKj — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 20, 2023

Zmluva s Interom Škriniarovi vyprší budúci rok v júni. Ak ju nepredĺži, z tímu podľa všetkého odíde ako voľný hráč. Zahraničné médiá uvádzajú, že prestup nášho obrancu do parížskeho tímu je reálny. O pár mesiacov sa tak možno budeme môcť tešiť na Škriniara po boku hviezdneho Messiho.

V minulosti sa pritom šepkalo o viacerých možnostiach. O slovenského reprezentanta vraj mali záujem tímy z Premier League aj LaLigy.

