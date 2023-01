Ukrajinskí vojaci sa začnú v USA školiť na systém Patriot už na budúci týždeň

Ukrajinskí vojaci začnú s výcvikom zameraným na používanie amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot už na budúci týždeň. Výcvikový program bude prebiehať na vojenskej základni Fort Sill v štáte Oklahoma. Fort Sill je jednou zo štyroch hlavných výcvikových lokalít ozbrojených síl USA a sídli tam aj delostrelecká škola americkej armády.

Breaking news: The Pentagon is planning to bring Ukrainian troops to the United States for training on the Patriot missile defense system, a U.S. official with direct knowledge of the development said Tuesday. https://t.co/Dp6GG0pmdY