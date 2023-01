Slovák Peter viac ako 20 rokov užíva nosové spreje. Mohol mať za ne dvojizbový byt

OK

Pokúšal sa s tým prestať, no neúspešne.

Peter začal pred vyše 20 rokmi užívať nosové spreje, odvtedy s nimi nevie prestať. Stal sa od nich závislý. V reportáži pre TV Markíza povedal, že na ne za ten čas minul sumu, za ktorú by si mohol kúpiť dvojizbový byt. Denne spotrebuje asi 1,5 fľaštičky. Za jednu dá približne 4 eurá.

„Mám to v každom aute, mám to vo vrecku, mám to v spálni pri posteli. Na dovolenku keď ideme, tak si beriem 10 balení. Bez tých kvapiek neviem dýchať, potrebujem ich normálne k životu a dýchaniu, aby sa mi uvoľnil nos,“ vysvetlil pre TV Markíza.

Aj keď sa s užívaním nosového spreja pokúsil prestať, nikdy nevydržal viac ako dva dni. Vstreknúť si ho musel vždy hlavne na noc, inak by ani nezaspal.

Otorinolaryngológ Jerguš Jurovčík pre Markízu upozornil, že sa pri pravidelnom používaní nosového spreja na sliznici vytvárajú chronické zápaly. Lehota účinku pri pravidelnom užívaní podľa neho stále klesá.

Hrozí pritom, že si časom človek vytvorí závislosť a poškodí si vlastný čuch. Alternatívou k užívaniu nosového spreja je preplachovanie nosa slaným roztokom či použitie lokálnych kortikoidov. Sliznica však môže byť v prípade potreby odstránená aj pomocou operačného zákroku.

