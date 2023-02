Zábavné hádanky pre deti aj dospelých. Precvič si mozgové závity

Hádanky sú skvelá vec, ktorá precvičí tvoje logické myslenie. Patríš medzi tých, ktorí radi potrápia svoje mozgové závity? Pripravili sme výber zábavných hádaniek určených pre deti aj dospelých. Niektoré poznáš možno z detstva alebo tradičných rozprávok, niektoré pre teba budú nové. Koľko ich zvládneš úspešne vyriešiť?

Nemotorný a skoro slepý, hlina sa mu na nos lepí. Pracuje aj v nedeľu a razí v krajine tunely.

Krtko



Ktorý tkáč chodí nahý?

Pavúk



Má to zuby, ale nič to neje. Čo je to?

Píla



Nemá ruky, nemá nohy, a predsa otvára dvere.

Vietor



Ak ho máš, chceš ho zdieľať. Ak ho zdieľaš, tak ho nemáš. Čo je to?

Tajomstvo



Visí a nevie, kde bije, a nevie koho, ukazuje a nevie kam, počíta a nevie koľko. Čo je to?

Hodiny



Má mestá, ale nie domy. Má hory, ale nie stromy. Má rieky, ale nie ryby. Čo je to?

Mapa



Rozpráva a nemá ústa, počúva a nemá uši. Nemá ani telo, no ožije hlasom. Čo je to?

Ozvena



Pavlova matka má troch synov. Prvý sa volá Pondelok, druhý Utorok. Ako sa volá tretí?

Pavol



Máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo je to?

Budúcnosť



Čo rastie koreňom nahor?

Horné zuby



Stále mení tvar, a napriek tomu je guľatý. Čo je to?

Mesiac



Aby si to mohol použiť, musíš to najskôr rozbiť. Čo je to?

Vajce



Štyri nohy, štyri rohy, ale hlava nikde. Čo je to?

Stôl



Čo cestuje po celom svete a zároveň zostane na jednom mieste?

Poštová známka



Vo vode sú plavci zdatní, ale na súši sú neobratní.

Tučniaky



Čo môžeš držať iba v ľavej ruke, ale nikdy nie v pravej?

Svoj pravý lakeť



Čím viac toho je, tým menej vidíš. Čo je to?

Tma



Čo ťa dokáže popáliť, ale nie je to oheň?

Žihľava



Sedí babka guľatá, sto sukní má zo zlata. Ak jej jednu vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pritom musíš.

Cibuľa



Má hrdlo, ale nemá hlavu. Čo je to?

Fľaša



Čo zostane tvoje, aj keď to niekomu dáš?

Tvoje slovo



Čo stále iba rastie a nikdy neklesne?

Vek



V potoku si perie biele pierka do vankúša. Čo je to?

Hus



Má sto ihiel, no žiadnu niť a nevie šiť. Čo je to?

Ježko



Je to tvoje, ale napriek tomu to tvoji priatelia používajú viac ako ty.

Tvoje meno



Stojí stolička v lese, nikto si ju neodnesie.

Peň



Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.