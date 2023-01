Ivan strávil Silvester v ostreľovanom Bachmute: Rusov čakajúcich na smrť sledoval dronmi, o polnoci si pripil kolou s rozviedkou

„Konečne som sa trochu vyspal,“ povzdychne si redaktor Refresheru Ivan, ktorý nocoval v jednej z centrál ukrajinskej rozviedky v Bachmute. S Ivanom sme sa spojili 1. januára dopoludnia prostredníctvom internetového hovoru, telefonický signál v meste už dlho vôbec nie je.

Posledných niekoľko dní strávil redaktor Refresheru Ivan neďaleko frontu, kde priviezol humanitárnu pomoc.

Silvestrovské pohostenie ukrajinskej rozviedky. Zdroj: Refresher/Ivan Koribanič

„Na stôl sme rozložili rybu a kura, ktoré tu len nedávno veselo behalo. Zo Slovenska som doniesol šampanské, no pripili sme si len kolou, zapriali si nový rok a 10 minút sme pozerali Sám doma 2 s ruským dabingom. Potom už bolo potrebné pracovať. Z frontu sa začali ozývať velitelia a zábava skončila. Bolo to také nenovoročné, že mi ani nenapadlo dať si nejaké predsavzatie,“ opisuje posledné hodiny roku 2022. Roku, ktorý si navždy zapamätáme kvôli ruskej krvavej agresii na Ukrajine.

V sídle ukrajinskej rozviedky prebiehal Silvester striedmo, vojensky. Nechýbalo pozorné a disciplinované sledovanie novoročného prejavu Volodymyra Zelenského, v ktorom prezident poďakoval všetkým obrancom Ukrajiny.

Ostreľovanie nočného Bachmutu bolo v posledný deň roka mimoriadne intenzívne. „Ak by som bol vtedy vonku, tak je vybavené,“ zdôverí sa Ivan.

Vysielačka, ktorá slúži na komunikáciu s ukrajinskými jednotkami. Zdroj: Refresher/Ivan Koribanič

Bachmutská rozviedka má na starosti monitoring ruských pozícií a postupu pomocou dronov. Okrem sledovania pozície všetkých dronov v okolí koriguje aj ukrajinský postup. Centrálu rozviedky prezývajú aj „mozog frontu“.

„Nemôžem povedať, ako som sa sem dostal, ale chodím sa sem zohriať, odreagovať sa od výbuchov a porozprávať s chlapmi. Je to taká psychohygiena,“ prekvapí Ivan, ktorý „mozog frontu“ navštevuje na pár hodín už niekoľko dní.

Pre ukrajinské sily je podľa neho zaujímavé spoznať a rozprávať sa s niekým z inej krajiny.

Mŕtvi Rusi v zákopoch. Zdroj: Refresher/Ivan Koribanič

Predošlé noci strávil Ivan v dodávke s humanitárnou pomocou. Pomáha kde sa dá, párkrát menil aj defekty a keď sa včera v sídle rozviedky snažil pozametať, vyslúžil si zhovievavé posmešky.

Bachmut rozdeľuje riečka Bachmutka. Na druhom brehu sú Rusi doslova na dostrel. Pozície pri boji o časť Opytne sú do veľkej miery statické a ruské zóny sa posúvajú doslova o niekoľko metrov. Poloha nepriateľa je často neistá. „Jeden vojak mi hovoril, že keď prišli na pozíciu, zistili, že doslova na druhej strane steny boli Rusi.“

Opytne - časť pri Bachmute o ktorú sa bojuje. Polovica je ruská a polovica ukrajinská. Zdroj: Refresher/Ivan Koribanič

Na Rusmi ostrieľovanú časť mesta, kde žije menšia časť civilistov, sa už Ivan zopárkrát vybral cez vojenský pontón. Mal však veľký problém vrátiť sa. Keď sa s kolegom ocitol asi 100 metrov za riekou, Rusi spozorneli a začali ich ostreľovať mínometmi. Utekali naspäť a modlili sa, nech ich netrafia.

Vybrať sa na druhú stranu sotva 2-metrovej riečky je možné len od 6.00 h do 8.00 h ráno. Potom Rusi začínajú s „masakrálnou paľbou“. Civilisti v bezprostrednej blízkosti ruských pozícií si na denné ostreľovanie paradoxne zvykli. „Keď počujú vojaci paľbu, ľahnú si. Civilisti sa prechádzajú akoby nič. Zmierili sa so smrťou. Sú odovzdaní. Nedáva mi to zmysel.“

Na improvizovanej novoročnej tabuli nechýba ani ryba. Zdroj: Refresher/Ivan Koribanič

Nálada v rozviedke je dnes charakterizovaná tlmeným optimizmom. „Nastavenie je v rámci možností super, aj keď je tu hrozne veľa mŕtvych aj zranených. Nevyzerá to, že Bachmut padne. Skôr naopak. Keď cez drony pozeráme ruské pozície, vidíme doslova mátohy sediace v zákopoch obklopené mŕtvolami. Nič nerobia, vyslovene čakajú na smrť, keď im tam zhodia Ukrajinci granáty.“

Ivan si dôveru ukrajinskej rozviedky nezískal z minúty na minútu. Po tom, ako im doniesol humanitárnu pomoc a generátory, si ju musel budovať. Dnes si navzájom úplne veria a keď sa z pozícií vrátia vojaci, bez ostychu si k nemu odložia zbrane. „Mám pocit, že sme si tu ľudsky sadli. Sme na jednej vlne. Vieme sa porozprávať úplne o všetkom. Prvý deň som si nevedel zvyknúť na ticho. Rýchlo som sa však naučil, že je to správne ticho a vždy je na neho dôvod.“

Dron s termovíziou. Zdroj: Refresher/Ivan Koribanič

Keď Ivan rozdá zvyšky humanitárnej pomoci, vráti sa na Slovensko. Cestu plánuje na 8. januára. Po Novom roku chce ešte zažiť aj pravoslávne Vianoce.

Ivan založil transparentný účet. Peniaze použije na nákup ďalšej humanitárnej pomoci pre vojakov a civilistov v Bachmute. Počas svojej aktuálnej cesty na Ukrajinu priniesol v dodávke niekoľko generátorov.



Momentálne Ukrajinci najviac potrebujú generátory, benzín a olej do nich, ale aj jedlo a kvalitné teplé oblečenie.



Prispieť môžeš tu – SK73 0900 0000 0051 9791 4991

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.