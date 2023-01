Japonec žije ako pes. Za realistický kostým zvieraťa zaplatil 14 000 eur

Muž menom Toco z Japonska minul približne 14 000 eur na to, aby sa stal psom. Presnejšie povedané, zaobstaral si kostým, ktorý je na diaľku od skutočného psa takmer na nerozoznanie. Špičkový kostým si kúpil od japonskej firmy Zeppeter, ktorá sa špecializuje na produkty do filmov a na kostýme psa pracovala približne 40 dní.

Toco však nežije ako pes celý čas. Túto radosť si podľa The Mirror dopraje len niekoľkokrát za mesiac. Na svojom youtubovom účte I want to be an animal ho za osem mesiacov fungovania začalo sledovať takmer 12-tisíc odberateľov a niektoré jeho videá dosahujú milióny videní.

Na jednom z nich rozpráva, že stať sa psom bolo jeho detským snom. Nevie však, čo bolo v jeho prípade spúšťačom. Kóliu si vybral, pretože bola vždy jeho obľúbenou rasou psa, ale aj preto, že bola dostatočne veľká na to, aby sa zmestil do jej kostýmu.

Počas svojho zvieracieho života sa už stihol naučiť jesť upravené zvieracie jedlo, prechádzať sa či ležať v hojdacej sieti. Pochopenie však nenašiel u rodiny a priateľov, ktorí boli jeho hraním sa na zviera nepríjemne prekvapení.

