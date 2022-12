Matovič bude ešte bližšie Sulíkovi, vracia sa do parlamentu. Vraj je rád, že v lete „nepustil do gatí“

Premiér a dočasný minister financií Eduard Heger dnes na spoločnej tlačovke s Igorom Matovičom obhajoval „atómovky“. Odprezentovali celé pôsobenie Matoviča na ministerstve financií a pochválili sa prácou rezortu.

Matovič potvrdil, že sa vráti do parlamentu. „Netuším, koho nahradím, a je mi ho ľúto,“ reagoval na otázku novinára.

Na stranu Sloboda a Solidarita reagoval tým, že podľa prieskumov sa strana budúce volebné obdobie nedostane do parlamentu. „Pozrite si prieskumy. Tá strana je minulosť,“ vyhlásil. Podľa neho by nebolo dobrým riešením, keby strane SaS vyhovel už v lete a odstúpil pred pol rokom. „Ak by som v lete pustil do gatí, tak 200 eur by na dieťa nebolo,“ povedal.

Premiér Heger informoval, že jeho poradcom bude štátny tajomník ministerstva Marcel Klimek.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.