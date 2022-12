„Arogantný ko**t“: Záznam faux pas novozélandskej premiérky vydražili za 60 000 eur

Podpísaný prepis parlamentnej výmeny názorov, v ktorej novozélandská premiérka Jacinda Ardernová použila na adresu svojho politického rivala vulgarizmus, vyniesol v on-line aukcii takmer 60 000 eur. Celá suma poputuje na účet novozélandskej nadácie na boj proti rakovine prostaty.

Last week in NZ Parliament, PM Jacinda Ardern called David Seymour, an opposition party leader “an arrogant prick”.



After apologizing, Jacinda and Seymour co-signed the transcript of the exchange which sold for over $100,000 at an auction to raise money for prostate cancer. pic.twitter.com/7QwvZXMBCJ