Zázrak bez končatín: maľovala pre kráľov, i keď nemala ruky. Radšej sa kotúľala, než aby ju nosili na rukách

Maľovanie bez rúk je obdivuhodné. O to viac, keď sa človek dostane na úroveň najlepších umelcov. Sarah Biffen sa narodila bez končatín a jej neuveriteľný život plný prekážok by vydal aj na oscarovú hollywoodsku drámu.

Z bezútešnej situácie sa obrovskou snahou prebila až na kráľovské dvory a k vzdelaniu, ktoré bolo pre ženy v 18. storočí zakázané. Vinou manžela však prišla o všetky peniaze a napriek úspešnej kariére nezomrela obklopená bohatstvom.

Sarah Biffen, autoportrét z roku 1821. Zdroj: Wikimedia/Wellcome Images/Sarah Biffen/Robert William Sievier

Radšej sa kotúľala, než aby ju mali niesť na rukách

Nemala ruky ani nohy, pričom v dospelosti merala len 94 centimetrov. „Veľmi som túžila po vyšívaní, ale moji rodičia ma od toho odrádzali, pretože celý nápad považovali za neuskutočniteľný,“ napísala vo svojej krátkej biografii Sarah Biffin, ktorá trpela takzvanou fokoméliou, uvádza The Guardian. Narodila sa v britskom Somersete v roku 1784 do rodiny farmárov a jej vyhliadky do budúcnosti boli oproti súčasnosti značne obmedzené.

Napriek tomu sa jej podarilo naučiť sa pracovať s nožnicami, ihlou, písať a maľovať obrazy na špičkovej úrovni. Pri všetkých činnostiach používala ústa.

S tréningom začala už v ôsmich rokoch. Poctivou každodennou snahou sa jej nakoniec podarilo ušiť si prvé šaty. Písanie a šitie ústami ovládala ako desaťročná. Pomoc od druhých v súvislosti so svojím hendikepom prijímala iba v skutočne nutných prípadoch. Keď chodievala spolu s rodičmi do kostola, odmietala dokonca, aby ju niesli na rukách. Trvala na tom, že sa bude k lavici kotúľať.

