Najprimitívnejšia relácia na Slovensku skončila. Take Me Out televízia JOJ náhle stiahla a do konca roka už šou neuvidíme

Na začiatku septembra spustila televízia JOJ novú reláciu s názvom Take Me Out, ktorá už v upútavkach vyzerala ako prehliadka ľudskej stupídnosti a samotná premiéra v tomto ohľade nesklamala. Aj na našom webe sme úvodnú epizódu v krátkosti zhodnotili a ak sme v ňom spomenuli, že prvá časť práve prerazila to najhlbšie dno, potom to samozrejme dokázali nasledujúce epizódy, po ktorých sa ľudia pred televíznymi obrazovkami pravidelne chytali za čelo.

Ak si sa z nejakého neznámeho dôvodu rozhodol sledovať čo i len jednu časť a vydržal si až do konca, potom ťa zrejme sklameme, pretože televízia JOJ svoj prebratý britský formát náhle z vysielania stiahla a druhú sériu odložila na dobu neurčitú, čo je momentálne neznáme obdobie v budúcom roku.

Aj keď mala nová časť šou pokračovať už zajtra v známom vysielacom čase, televízia včera vydala na svojej stránke vyjadrenie o tom, ako tridsať sexi šelmičiek a štyria single muži vytvorili s moderátormi dokonalú kombináciu, takže je pravdepodobné, že v televízii JOJ sledovali rozdielnu reláciu ako my ostatní.

Naplánované vysielanie novej epizódy sa teda náhle odložilo na nasledujúci rok a JOJ zatiaľ bližšie nešpecifikovala dôvod, prečo tak učinila. Ako informoval portál Omediach.com, na reláciu už Rada pre vysielanie a retransmisiu dostala viacero sťažností, a tak môžeme len polemizovať o tom, či boli aj tie jedným z dôvodov, prečo televízia nechala netrpezlivých slovenských milovníkov primitívnej zábavy v štichu.