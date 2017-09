Televízia JOJ svojim divákom ponúkla v hlavnom vysielacom čase prehľad ľudského odpadu a stupidity

O tom, že najsledovanejšie slovenské televízie prerážajú dno nechutnosti, nevkusu a neinteligencie sme už zopárkrát písali, samozrejme hneď aj s dôkazmi. Našťastie sme si mali možnosť oddýchnuť aspoň počas prázdnin, kedy sa na obrazovky dostávajú reprízy a prichádza čas príprav na jesennú sezónu. Čoraz častejšie sa aj v našich končinách stáva trendom nakupovanie zahraničných formátov, keďže tak pre televízie odpadá potreba zapájať kreativitu a vlastne ktorúkoľvek časť mozgu. A žiaľ teda očividne aj súdnosť. Už pri upútavkach z posledných týždňov nám bolo jasné, že to diváci od septembra nebudú mať vôbec ľahké, no to, čoho sme sa skutočne dočkali, je doslova trestuhodné a ľudia stojaci za týmito nápadmi by sa mali čo najskôr vzdať svojprávnosti.

Podobne ako väčšina z vás, ani my nezvykneme večery tráviť pri televízii, no zhodou okolností bol práve utorok dňom, kedy sa tak bohužiaľ stalo. Vďaka facebook statusom našich známych o akýchsi divných ľuďoch sme teda nažhavili ovládače a s veľkými očakávaniami zapli TV JOJ. A bola to chyba, no zvedavosť je asi prirodzená ľudská vlastnosť, a tak sme si aj napriek reklamným pauzám program pozreli.

Prídeš do telky, spravíš striptíz, nájdeš ženu svojho života a odídeš.

Ako sme spomínali, ide o kúpený britský formát s veľmi zlým spracovaním aj samotným obsadením. V krátkosti je Take Me Out zoznamkou pre zúfalých odvážnych ľudí, ktorí sú ochotní zničiť obohatiť si svoj život človekom, ktorého síce predtým nikdy nevideli, no na prvý pohľad sa im zdá dostatočne prepnutý vhodný. Dve desiatky dievčat recyklovaných z rôznych iných jojkárskych realityshow stojacich vedľa seba čakajú na príchod jedného chlapa, ktorý dostane pár minút na to aby ich očaril tým, čo dokáže. A kto by čakal, že bude dominovať striptíz a nechutný spev. A nič iné. Na základe sympatií si potom ženy majú možnosť vybrať, či majú o jedinca záujem a pokiaľ ich je viac, na rade je s výberom on.

Všetko končí spoločným rande, svadbou, krásnymi deťmi a spokojným spoločným životom. Haha. Viac pravdepodobné však je, že všetci zúčastnení dostanú za účinkovanie zopár drobných a celé toto televízne divadlo je len prehliadkou ľudí, ktorí nie sú schopní žiť normálny život.

Milujeme prirodzenú krásu.

Tento článok nevznikol kvôli tomu, aby sme ľudí urážali, aj keď si to pravdepodobne zaslúžia, keďže ich najbližší momentálne cítia všetko, len nie hrdosť. Skôr by sme radi poukázali na to, že utorok večer môžeš tráviť aj podstatne zmysluplnejšie. Aj pre nás bol dnešok veľmi vzdelávací a naučili sme sa, že televízne upútavky neklamú a keď niečo vyzerá ako odpad v prvých sekundách, je to naozaj odpad aj ako celok. Zároveň je nám však jasné, že mnohí sledujú televíziu pre zábavu a na účinkujúcich sa bavia ako na cvičených opiciach. To je celkom fajn výhovorka, no týmto spôsobom stupidita z televíznych obrazoviek nikdy nevymizne.

