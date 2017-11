Drake prerušil koncert a z pódia nakričal na fanúšika obchytkávajúceho náhodné ženy. Ak vraj neprestane, zasiahne raper osobne

V poslednej dobe nás médiá priam zahlcujú správami o sexuálnych útokoch celebrít na úplne bežných ľudí, či už ide o menej známych hercov alebo úplne nesúvisiace osoby. Nedávne dni nás tak naučili, že ani v najvyšších celebritných kruhoch nie je všetko so sexuálnou morálkou v poriadku, no zdá sa, že napríklad taký Drake sa proti obťažovaniu snaží efektívne bojovať.

Raper sa práve nachádza na svojej Boy Meets World Tour a len v posledných hodinách rozpálil austrálske Sydney, no po čase si všimol, že sa v publiku nachádza jeden muž, ktorý sa až podozrivo blízko nachádza pri niektorých ženách. Svoj rap prerušil a následne zakričal, aby s tým muž okamžite prestal a ak tak neurobí, príde dole a poriadne si to s ním vybaví. "Yo, stop that shit. If you don't stop touching girls, I'm gonna come out there." V koncerte následne pokračoval, no dával poriadny pozor, aby sa ženská časť jeho publika nemusela báť o svoje súkromie.

Čas 0:52.

"If you don't stop touching girls, I'm gonna come out there"



Love male performers who do this. Concerts are nothing but a gropefest. https://t.co/yBU4NMdme9 — Melissa Mariposa (@ingodwetryst) 15. novembra 2017

Shoutouts to @Drake for calling out mans in the crowd who grope females — Shaun (@ShauntheBrown) 15. novembra 2017