Obyvateľov Indie dusí obrovský mrak smogu. V niektorých miestach je viditeľnosť len pár metrov

Rušné časti mesta sú vyľudnené, ľudia nevychádzajú von a tí, ktorí musia, trpia pálením očí, bolesťami hlavy a predovšetkým kašľom. Obyvatelia mesta Dillí sú doslova zaplavení smogom, ktorý mestu dominuje už niekoľko týždňov. Jeho hlavnou príčinou sú emisie z automobilov a tovární, prach zo stavieb či z poľnohospodárstva, informoval portál Českej televízie. Dillí pritom zažíva podobné scenáre každý rok, no tentoraz je to extrém, Indii totiž dominuje len bezvetrie.

V niektorých častiach mesta vidno len na niekoľko metrov a ak sa máme na celú situáciu pozrieť odborne, level znečistenia presiahol devätnásťnásobok povolenej hranice, čo je 2,5 mikrogramu prachových častíc na meter kubický. Úrady už prijali potrebné opatrenia, do Dillí nemôžu vchádzať nákladné autá, parkovací poplatok bol zvýšený a do mesta môžu vstupovať osobné autá na striedačku podľa párneho či nepárneho evidenčného čísla. Podľa expertov je to však málo a najväčšiu nádej môže Dillí očakávať z poriadnej búrky.

