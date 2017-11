V najnebezpečnejšej miestnosti ti stačí stráviť len pár minút a nevyhneš sa smrti. Ukrajinská pivnica už má na svedomí aspoň jeden život

Kde sa nachádza to najnebezpečnejšie miesto na celom svete? Jasné, hodnotiť nebezpečenstvo môžeme rôznymi spôsobmi, YouTube kanál RealLifeRoom sa rozhodol pre tú najoptimálnejšiu cestu. Na dané miesto si môžeš zobrať čokoľvek len budeš chcieť, či už ide o auto, dostatok jedla, zbrane alebo pokojne aj lieky či drogy. No ani jedna z týchto vecí ti nepomôže, aby si sa ubránil nebezpečenstvu, ktoré sa skrýva v jednej ukrajinskej pivnici.

Určite vieš, že v roku 1986 viackrát vybuchla jadrová elektráreň v Černobyle. Desiatky ton jadrového odpadu vtedy prerazili niekoľko poschodí a okolo všetkého museli byť postavené dva špeciálne sarkofágy, aby zabránili šíreniu radiácie. Vedci následne strávili niekoľko rokov prehľadávaním okolia, aby si ľudstvo bolo stopercentne isté tým, že nehrozí žiadny neočakávaný problém a dobre, že sa tak dialo. Skupine vedcov sa totiž podarilo detekovať špeciálnu pivnicu, kde sa stále nachádza približne dvesto ton odpadu, prezýva sa Elephant's Foot. V čase objavu by ti stačilo len päť minút v tejto miestnosti a všetko by skončilo istou smrťou. Teraz je situácia o niečo miernejšia, no ako ti ukáže nasledujúce perfektné video, nič nie je ani zďaleka bezpečné.