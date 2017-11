Pokiaľ dodržíš tieto pravidlá, východniarom a Bratislavčanom sa bude v hlavnom meste spolunažívať lepšie

Rivalita medzi slovenskými mestami a regiónmi je v niektorých prípadoch naozaj reálna. Ešte pred niekoľkými rokmi bol významnou témou zdravý súboj medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Konflikt medzi Bratislavou a... a vlastne celým zvyškom Slovenska tu však existuje už dlhé roky a zdá sa, že čím ďalej to pokračuje, tým to médiá viac hrotia. Dokonca už existujú aj tričká s nápisom Bratislava nie je Blava!, ktoré sú namierené v podstate proti každému, kto zo svojich úst vypustí to päťpísmenové slovo na B.

V prvom rade, konflikt neexistuje len medzi Bratislavou a východným Slovenskom. Mnoho Bratislavčanov má v podstate problém s každým mimo hlavného mesta, no v rámci diskusie sa jednoducho zvykne referovať na východniarov. Častým argumentom obyvateľov iných regiónov však býva, že kto je to vlastne ten Bratislavčan. Obyvatelia hlavného mesta sa totiž vraj často tvária, akoby ho priam založili a spravili z neho raj na zemi. Ak si z Trebišova, no žiješ v Bratislave už dvadsať rokov, môžeš sa vyhlasovať za Bratislavčana? Zrejme to ale nebude o pôvode, no skôr o postavení mysle a o tom, aké názory máš na dané regióny.

Kde to celé pramení?

Možno vieš, že Bratislava je jeden z ekonomicky najvýkonnejších regiónov Európy. A aj keby nie, bez debaty je jednoducho popredu oproti zvyšku Slovenska. Zákonite to tak znamená, že sem ľudia z iných častí krajiny prichádzajú hľadať prácu.

Trochu čísiel:

Podľa údajov Štatistického úradu žije v Bratislave 418-tisíc obyvateľov. Podľa prieskumu Market Locator, ktorý sa dostal na titulné strany médií, posudzujúci počet mobilných telefónov v hlavnom meste, však v Bratislave nocuje až 666-tisíc stálych obyvateľov. To je rozdiel takmer štvrť milióna. Samozrejme, plno ľudí má rôzne problémy s trvalým pobytom, no je viac než jasné, že sa v nedeľu večer a v pondelok ráno do Bratislavy dovalí extrémne množstvo ľudí. A ešte to nekončí. Denne do Bratislavy príde ďalších 130-tisíc ľudí z okolitých satelitných dedín (prezývaní cépečkári).



Paradoxne, väčšina ľudí z týchto priľahlých obcí sa tam prisťahovalo len nedávno, a to priamo z hlavného mesta, kde majú stále trvalý pobyt. Ich podielové dane teda idú do Bratislavy aj napriek tomu, že bývajú v Rajke či v Ivanke pri Dunaji. Technicky tak teda posúvajú celkový stav podielových daní do zelených čísel, no tá skupina, ktorá to ťahá dole, sú práve takzvaní východniari, ktorí nemusia byť vždy len z východu. Mnoho z nich sem zvykne chodiť na týždňovky a obrovská skupina z nich má trvalé pobyty v ich rodiskách na východe či v strede krajiny. Ich podielové dane tak putujú z Bratislavy preč, a to aj napriek tomu, že si ju užívajú rovnakými dúškami ako bežní Bratislavčania.

Sťahovať sa do ekonomicky bohatšieho regiónu je však úplne bežný jav. Na Slovensku je však konflikt vyhrotenejší tým, že väčšina Bratislavčanov netúži cestovať na východ. Väčšina ich informácií pochádza z titulkov médií, ktoré východ vykresľujú ako ekonomicky slabý región a občas sa k nim dostanú nasledovné videá. Človek potom ľahko nadobudne mienku, že práve on patrí medzi tých hrdých ťahúňov Slovenska a voči chudobnejším oblastiam sa vytvára averzia.

Pod vtipnými videami z východu súvisiacimi s alkoholom nájdeš plno takýchto komentárov.

Ak si z východu, nesťažuj sa na hlavné mesto

Toto je suverénne najväčší problém. Si v ich meste, tak im naňho nenadávaj. Mnohí Bratislavčania s tým mestom vyrástli, sledovali výstavbu niektorých mostov alebo vznik obchodných centier a jednoducho sa s ním zžili. Nikto nemá rád, keď mu nadávajú na jeho mesto, mnoho východniarov to však robí. Mesto je príliš malé. Mesto je príliš veľké. Sú tu zápchy. Pri Dunaji je zima. Na ulici sú odpadky. Tie graffiti sú odporné. Autobusy sú príliš drahé. Niektoré sťažnosti skrátka prekračujú všetky medze a aj najtolerantnejší Bratislavčania začnú vrhať znechutené pohľady.

Portál aktuality.sk sa odvoláva na prieskum Profesie o tom, že východniari v Bratislave očakávajú viac peňazí za rovnakú prácu než u nich doma. Miesto 600 € ašpirujú na 800 €. Pokryť to má bývanie či cestu domov. No Bratislavčan nerieši tvoje bývanie a to, že možno v skutočnosti ani nezarobíš viac. Hrdý obyvateľ hlavného mesta a živiteľ národa tu predsa musí "tých východniarov" znášať, tak ako sa asi bude cítiť, keď začnú urážať jeho mesto.

Navyše, hovorí sa, že východniari si pomáhajú. Ak sa niekomu pošťastí otvoriť si firmu, omnoho radšej zamestná východniara než Bratislavčana. Pre obrovské firmy (napríklad automobilky) zas dochádzajúci predstavujú zdroj lacnej pracovnej sily. Na začiatok smeny ich zvážajú autobusy a v piatok večer stíhajú posledné IC-čko domov.

Bratislava nie sú Medzilaborce

Život v Bratislave je drahý. Bývanie je extrémne nákladné a akákoľvek slušná forma zábavy takisto. V centre mesta pokojne narazíš na ponuku obyčajnej kávy do kelímku za štyri eurá. Jasné, môže ti to prísť veľa a možno aj je. Ale prosím, nekrič na celú ulicu o tom, aký je toto zbohatlícky región a ceny sa nedajú vystáť. Centrum mesta je pomerne turisticky atraktívne, a tak ak si niečo kúpiš pod Michalskou bránou, môže ti byť jasné, že tam bude výrazná prirážka.

To, že Bratislava je veľká však znamená i to, že sú v nej dopravné zápchy. Nebudeme si klamať, dopravné zápchy v Bratislave sú široko-ďaleko tie najhoršie a ide o zhmotnené peklo, ktoré ťa denne pokojne okradne o jednu až tri hodiny času. Bratislavčania to vedia a trpia tým. Ak si z východu, nevyhadzuj im to na oči, potichu trp a čakaj tiež.

Keď už sme pri cestách, pokiaľ Bratislavčan šoféruje a premávku ohrozí nejaký iný Bratislavčan, ktorý spraví hlúposť, zanadáva si. Je však pokojne možné, že pokiaľ to bude niekto, koho EČV nezačína písmenami BA alebo BL, schytá brutálnu a krutú smršť urážok na to, že je Maďar alebo východniar alebo Rakúšan alebo proste idiot z vidieku. A podobne to platí aj pri parkovaní. Rozdiel medzi dopravným priestupkom Bratislavčana a hocikoho iného je pre hrdého obyvateľa hlavného mesta niekedy obrovský. Samozrejme, všetko to plynie z prístupu samotného obyvateľa hlavného mesta, a tí teda rozhodne nie sú svätí, či už ich správaním, dávkou tolerancie alebo samotným prístupom k "cudzincom".

Legendárna Blava je Bratislava

A všetky tieto problémy vieme zaobaliť do papieru s nápisom "Blava". Pojem, ktorý priniesla stredná a východná časť Slovenska, je v podstate ikonou všetkého, čo súvisí s východniarmi. Ak sa na internete niekto sťažuje na užívateľa, ktorý napísal to podlé slovo, nepramení to len zo skutočnosti, že Blava je potok pri Trnave, no zo všetkých tých bolestí, ktoré podľa užívateľa spôsobujú východniari tomuto mestu.

Nepoužívaj slovo Blava. Nie je pekné a Bratislavčania tiež nemajú prezývku pre Košice (vlastne majú, je to osada). Ide vyslovene o pojem, ktorý mnohých hnevá, preto nie je rozumný dôvod ho používať. Ak je tvojou jedinou výzbrojou do hádky s Bratislavčanom to, že ho nazveš Blavákom, je to potom dosť smutné. Vynadaj im napríklad za nefunkčné osvetlenie, graffiti, bordel na uliciach či zlú MHD, no urážať názov mesta je, ako by to povedal hrdý Bratislavčan, aj pod úroveň východu.