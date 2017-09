Športové oblečenie má byť vaša druhá koža. Taká je aj nová kolekcia Reebok – Crafted by Fitness

Značka Reebok je popredným výrobcom športového oblečenia, ktorej symbolom je znak delty. Riadi sa trendom súčasnosti, aktívnym životným štýlom. Nešportujeme totiž len preto, aby sme boli lepší športovci. Cvičíme, pretože sa vďaka tomu z nás stávajú lepší ľudia. A to v troch hlavných pilieroch, ktoré predstavuje práve spomínaná delta v logu Reebok – fyzicky, mentálne i sociálne.

K radosti zo športu však patrí aj vhodný výber oblečenia. Ten by mal kopírovať náš pohyb čo najpohodlnejšie, a zároveň by sme už od obliekania do obľúbených vecí mali prežívať radosť. K takýmto pocitom bola vytvorená aj nová kolekcia Reebok – Crafted by Fitness. Jej hlavnú líniu tvoria pánske šortky so sťahovacím pásom na šnúrky podľa postavy, tzv. cordLock, ďalej postranné rozparky a všitý stredný diel pre neobmedzený pohyb. Inšpirované sú surferskou módou a módou z lifestylu pre fitness aktivity. Nájdete v nich aj pridané vrecká pre každodenné využitie.

Z dámskej kolekcie sú vlajkovou loďou elegantné legíny so širokým pásom brániacim proti odieraniu, s ergonomickými švami a priliehavým mäkkým švom okolo členkov. Tvoria tak peknú siluetu, v ktorej sa každá športovkyňa bude cítiť komfortne. Obsahuje taktiež technológiu Speedwick, držiacu pot pod kontrolou. Vďačí zato aj materiálu Spandex, ktorý je elastický a prispôsobuje sa pohybu.

Na záver si pozrite jedno z najnaturalistickejších videí, ktoré možno bude pôsobiť kontroverzne, ale práve takýmto spôsobom chcela značka Reebok poukázať na skutočnosť, že športové oblečenie je vaša druhá koža.