Burning Man je zaručene najbláznivejším festivalom na svete. Tohtoročné fotografie to iba potvrdzujú

Každý rok sa desiatky tisíc ľudí vyberajú do nehostinnej nevadskej púšte, kam by inak ľudská noha ani len nevkročila, aby spoločne oslávili príchod letného slnovratu, solidaritu, voľnosť a slobodu prejavu. Festival Burning Man síce v roku 1986 začal len ako malá udalosť pre priateľov, ale za svoju existenciu vyrástol do jedného z najpopulárnejších festivalov na celom svete, čo potvrdzujú aj čísla návštevnosti. Viac ako 70-tisíc ľudí spoločne sledovalo, ako obrovskú sochu pohlcujú plamene a popritom sa kochajú zvláštnymi umeleckými dielami, oblečením, hudbou aj atmosférou, ktorú by si nenašiel nikde inde na svete. Festival sa tento rok koná od 27. augusta do 4. septembra a vďaka tomu, že už má za sebou väčšinou programu sa na sociálnych sieťach objavujú fascinujúce fotografie priamo z púšte, ktoré len potvrdzujú, že divokejší festival by si na Zemi hľadal len ťažko.

