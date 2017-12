"Mačkáš mi hada, debile!" zo Zámeny manželiek už na československom internete zľudovelo. Všetci si zo scény uťahujú

Včera večer odvysielala televízia Nova jednu z najlepších častí relácie Zámena manželiek. V hlavných úlohách sa predstavila extravagantná dvojica chovajúca vo svojom byte tucet hadov, ale najväčší škandál prišiel až na samotnom konci, keď sa jednotlivé páry stretli a mali si vyrozprávať svoje zážitky. Milovníčka hadov Jana a jej partner Roman sa pochytili priamo pred kamerami, keď sa dostali do potýčky s dvojicou na druhej strane stola a Roman nechtiac stlačil Janinho hada na krku, na čo ona reagovala dnes už legendárnymi slovami "Mačkáš mi hada, debile!". Diváci sa na nešťastnom závere dobre zabávali a pokračovalo to aj na Facebooku, kde vznikla skupina s rovnomenným názvom a neustále tam pribúdajú nové fotomontáže, v ktorých si užívatelia podávajú agresívnu dvojicu a ich hlášky vkladajú do najrôznejších situácií.

