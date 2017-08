Festival Burning Man vyzeral v roku 1997 ešte divokejšie a odviazanejšie. Pripomínal bláznivé scény z filmu Mad Max

V nevadskej púšti už niekoľko dní prebieha oslava života a voľnosti v podobe festivalu Burning Man. Na súčasný ročník stáli lístky 425 dolárov a festival určite svojou prítomnosťou potešia aj mnohé hviezdy zo šoubiznisu, lenže pred viac ako 20 rokmi vyzeral Burning Man diametrálne odlišne. Na internete je dodnes zachovaná reportáž z relácie Nightline na televízii ABC, v ktorej sa reportéri vydali priamo do púšte v Nevade a aj keď už festival oslavoval svoje 11. výročie, ani zďaleka nedosahoval obrovskú veľkosť ako dnes.

Ľudia skôr jeho návštevníkov považovali za moderných hipíkov, čo sa v reportáži aj mierne potvrdilo, pretože sa tam v pozadí z času na čas preháňali nahí cyklisti, chlapík v ženských šatách vysvetľoval, ako sa na festivale môže cítiť sám sebou a ľudia len ťažko dokázali pochopiť, že návštevníci si so sebou na týždeň musia zobrať dostatok jedla aj pitia na to, aby prežili. Nenašiel by si tam žiadnych populárnych zástupcov hudobnej scény starajúcich sa o neustálu zábavu, ale presne preto bol Burning Man v minulosti ešte divokejší a odviazanejší. Návštevníci samozrejme experimentovali s drogami, hrdo ukazovali svoje umelecké výtvory či karavany a skutočne by jeho priebeh dal prirovnať ku scénam z filmu Mad Max.