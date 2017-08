Pil C-ho novinka Silent Hill nechce rozbíjať kluby, ale chytať za srdcia. Jeho návrat k Lost a Pompeje sprevádza nádherný vizuál

Pre väčšinu z nás bol 28. august 2014 úplne obyčajným štvrtkom, počas ktorého sa však na Refresheri objavil tento článok o vtedy neznámom človeku s umeleckým pseudonymom Pil C. Teraz už vieme, že je prvým a pravdepodobne aj posledným raperom, ktorý dokázal postaviť kariéru doslova zo dňa na deň a na jedinej skladbe. A stačilo pri tom "len" vyjadriť pocity do vysamplovaného Weeknda z čias Trilogy. Dnes, po troch rokoch, má za sebou nespočetné množstvo vypredaných klubov v celom Československu, hromadu vlastných singlov, videoklipov, desiatky spoluprác s najetablovanejšími menami a tiež debutový album HYPE z minulého roku. Konceptuálnym projektom mapujúcim jeho život pred rapom a počas prvých rokov uzavrel jednu etapu a čo bude nasledovať vie len on sám.

Teraz sme sa po pomerne dlhej dobe, teda prvýkrát od vydania albumu, dočkali skladby mimo spoluprác. Novinka dostáva názov Silent Hill a až do posledných dní ju Pil C symbolicky schovával za dátum 28.08., čo sme si už vysvetlili. Už po prvých tónoch bude každému jasné, že táto vec nemá ambíciu rozbiť klub, skôr ťa chytiť za srdce presne tak, ako to bolo v prípade Lost alebo Pompeje.

Pre bežného poslucháča pravdepodobne o niečo viac komplikovaná skladba s množstvom myšlienok, metafor a obrazov zároveň dostáva hneď aj videoklip. O jeho tvorbu sa postaral Mystika Produkt a s pokojným svedomím ho môžeme označiť za najlepšie vizuálne spracovaný rapový vizuál na Slovensku a v Česku vôbec. Samotné natáčanie trvalo týždeň v troch rôznych krajinách a nájdeme v ňom napríklad aj Lukovu priateľku Naty, Fábia a Dymera. Hudbu doplnil dvorný Špeciál, na hosťovačke výborne zaspieval kolega z Comebackgangu Calin a ja už snáď ani nemam čo dodať. Nech sa páči.