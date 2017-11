Nezabudnuteľná bitka o Stalingrad na fotografiách, ktoré vyvolávajú zimomriavky. Státisíce životov padli v boji proti nacistom

Olga Shirnina sa odmalička zaujímala o históriu a neskôr sa jej začala venovať natoľko, že sa z nej stal jej nový koníček. Našla sa v kolorizovaní starých fotografií a medzi jej obľúbené historické obdobia samozrejme patrí aj druhá svetová vojna, ktorej sa pravidelne venuje. Na svoj profil na portáli Flickr neustále pridáva najnovšie kolorizované kúsky a užívatelia internetu si v poslednej dobe všimli skvelú prácu na fotkách z bitky o Stalingrad. Viac ako polroka prebiehali tie najtvrdšie bitky, pri ktorých zomierali desiatky tisíc vojakov, pretože Sovieti sa odmietali vzdať a dovoliť nacistom dostať sa hlbšie na ich územie a prevziať nad nimi kontrolu.

Bitka priniesla hrozivé podmienky aj na jednej, aj na druhej strane, keď vojaci neskôr spomínali na to, ako sa v najhorších momentoch museli uchyľovať k jedeniu ľudského mäsa a strácali akúkoľvek ľudskú dôstojnosť len kvôli tomu, aby prežili a zachránili aj životy ľudí okolo nich. Spomedzi vojakov počas bitky vyšli hrdinovia, ktorí sa nacistom postavili bez strachu a ako snajperi zabili stovky nepriateľov. Bitka o Stalingrad dodnes zostáva jedným z najdôležitejších bodov v histórii ľudstva a keby sa to pred viac ako 75 rokmi Sovietom nepodarilo, náš svet by vyzeral úplne inak.

Ďalšie kolorizované fotografie z druhej svetovej vojny nájdeš na Flickr.