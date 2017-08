Saudský kráľ minul za mesačnú dovolenku 100 miliónov dolárov. Zobral si so sebou aj 1000 rôznych pracovníkov

Kráľ Saudskej Arábie Salman vždy obľuboval luxus a zážitky, ku ktorým by sa bežný smrteľník len tak ľahko nedostal, čo potvrdil aj cez prebiehajúce leto. Kráľ Salman napriek diplomatickým komplikáciám a nestabilite v regióne Arabského polostrova opustil svoju krajinu a vybral sa na mesačnú dovolenku do svojho obľúbeného letného paláca v Maroku. Na severozápade Maroka neďaleko Tangier sa ukrýva jeho rozľahlá hacienda, kde by si našiel všetko od reštaurácií až po súkromné kúpele a aby nemal žiadny logistický problém a boli mu splnené všetky požiadavky, zobral si so sebou rovno aj približne 1000 zamestnancov. Pracovníci boli ubytovaní v luxusných hotelov po okolí a okrem iného mali na starosti aj 200 áut, ktoré tvorili kráľovskú nepreniknuteľnú flotilu.

Aj keď má saudský kráľ už 81 rokov, na svoju letnú dovolenku sa mimoriadne tešil, pretože za posledný rok si nechal svoje letné marocké sídlo výrazne prestavať a upraviť. Na jeho pozemku pribudlo niekoľko pristávacích plôch pre helikoptéry, obrovský stan s rozmermi ako cirkus a niekoľko úplne nových budov. O bezpečnosť kráľa sa starajú príslušníci marockej kráľovskej stráže a ak by sa čokoľvek stalo, zdravotnú pomoc mu zabezpečí vlastné zdravotnícke stredisko priamo v areáli. Odhaduje sa, že majestátna letná dovolenka musela saudského kráľa stáť okolo 100 miliónov dolárov, čo je úctyhodné aj pri pohľade na štatistiky, pretože len jeden jeho mesačný výlet predstavuje 1,5-percenta celkového marockého príjmu zo zahraničného turizmu.

