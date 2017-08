Leniví migranti vraj celé dni len vysedávajú, sťažujú sa talianski xenofóbovia. Na lavičke pritom sedeli Samuel L. Jackson a Magic Johnson

Internetom sa v posledných hodinách rozšírila táto fotka. Vznikla 17. augusta v talianskom Forte dei Marmi. Niektorí ľudia (na internete Talianmi trefne prezývaní Italidiots) zbadali tmavšiu pokožku a okamžite ju použili ako argument pre ich názory na migračnú krízu. Niet pochýb, že ide o tému, na ktorú existuje viacero názorov a zrejme má každý niečo do seba, je tu však malý háčik. Muži na obrazovke žiadnym spôsobom nesúvisia s migračnou krízou.

Ide totiž o známeho basketbalistu Earvina Magica Johnsona a legendárneho herca Samuela L. Jacksona, ktorých si ľudia zmýlili s "lenivými migrantmi, ktorí celé dni len vysedávajú". Okolo Jacksona a Magic Johnsona sa zjavil hlúčik ľudí, ktorí sa s nimi chceli odfotiť, no niektorý z nich zrejme nepochopil, o čo ide a rozšíril falošné informácie. Z fantastického basketbalistu a úžasného herca sa tak razom stali "nevítaní" imigranti.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN