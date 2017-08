Stredoškolák sa nudil, tak za pár hodín práce dostal od Google 8000 eur. Vydal sa hľadať nedostatky v bezpečnosti

Technológie odjakživa pomáhali so smerovaním našej spoločnosti a v súčasnosti už študenti na základných či stredných školách disponujú vedomosťami, o ktorých by experti pred desiatkami rokov mohli len snívať. Skvelým príkladom je aj Ezaquiel Pereira z Uruguaja, ktorý sa venuje počítačom a bezpečnosti na internete najmä vo svojom voľnom čase, čo sa mu mimoriadne vyplatilo. Ešte 11. júla tohto roku len sedel doma a nudil sa, a preto zapol počítač a vydal sa hľadať bezpečnostné chyby na serveroch spoločnosti Google. Nemal v hlave žiadne konkrétne problémy, na ktoré sa chcel zamerať, takže iba skúšal rôzne varianty a dúfal, že sa mu na niečo podarí naraziť.

Po niekoľkých pokusoch objavil spôsob, ako sa dostať na miesto, kde sa nachádzali aj slová „Google Confidential“, čiže dôverné informácie, a v tej chvíli okamžite prestal a svoj nález nahlásil. Netrvalo dlho a ozval sa mu Google Security tím s mailom, že jeho správu preveria. V ten istý deň mu odpísal konkrétny človek so slovami o skvelom náleze, po čom bezpečnostnú chybu preverila aj špeciálna komisia a 4. augusta už Ezaquiel Pereira objavil vo svojej mailovej schránke správu o zisku odmeny vo výške 10-tisíc dolárov. Ezaquiel by sa jedného dňa rád stal výskumným bezpečnostným pracovníkom v podobnej firme ako Google, a tak mu zisk odmeny ešte môže skvele poslúžiť.

