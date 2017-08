Muž vďaka objednávke pizze vyriešil únos dievčatka zo vzdialenosti 8000 kilometrov

Brit Harry Brown pracuje v supermarkete Sainsbury’s a ešte pred mesiacom by nikdy nepovedal, že jedného dňa úspešne vyrieši prípad únosu. Malé dievčatko Yvette Henley bolo ešte začiatkom júna zverené do starostlivosti jej starého otca a starej mamy, k čomu sudca pristúpil po tom, čo sa dozvedel, že sa v starostlivosti jej rodičov nachádza v nebezpečenstve. Jej otec Virgil Henley s rozsudkom súdu nesúhlasil, a tak vlastnú dcéru uniesol do amerického štátu Arizona, kde s ňou býval v lacnom moteli a vyhýbal sa spravodlivosti. Po únose zostali starí rodičia zhrození a obrátili sa aj na políciu, čo im nijak zvláštne nepomohlo.

Pri rozmýšľaní nad možným vyriešním prípadu prechádzali aj cez priateľov Virgila Henleyho na Facebooku, pri čom narazili na 21-ročného Harryho Browna zo Spojeného kráľovstva. Mladý Harry obľubuje počítačové hry a pracuje v supermarkete, takže nevedel, ako by mohol s prípadom pomôcť, ale keď mu navrhli, aby sa s Virgilom skúsil skontaktovať, ochotne sa pustil do práce. V priebehu dvoch dní s ním nadviazal dôvernejšiu konverzáciu a správal sa tak, že jeho situácii úplne rozumie. Napokon sa Harry ponúkol, že Virgilovi objedná pizzu na svoj účet, čomu Virgil uveril a poslal Britovi úplnú adresu aj s číslom motelovej izby. Onedlho mu tak na dvere nezaklopal doručovateľ pizze, ale policajná hliadka, ktorá zabezpečila unesené dievčatko a neskôr ho dopravila až do Kalifornie, kde dnes žije so svojimi starými rodičmi. Harry sa v médiách priznal, že si nikdy nemyslel, ako mu raz pomôže trávenie dlhých hodín na internete.

