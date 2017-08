Fotografka zachytáva najkrajšie ženy v šatách na najkrajších miestach našej planéty

Spojenie krásnych žien s krásnymi šatami je skvelým začiatočným receptom na pôsobivé fotografie. Uvedomuje si to aj Kristina Makeeva, talentovaná fotografka, ktorá rada cestuje po svete a okrem spoznávania pamiatok si sebou vždy nezabudne pribaliť aj niekoľko kusov nádherných šiat spoločne so sympatickými modelkami. Kristina považuje kombináciu žien a šiat za jeden z najkrajších fenoménov na svete a pri pohľade na jej fotografie človek musí uznať, že modelku, šaty a aj samotné miesto vie namixovať do dokonalosti. Jej zábery pochádzajú z ciest po celom svete, pretože jej modelky už pózovali pred Eiffelovou vežou, katedrálou v Petrohrade či na útesoch v Turecku. Celú jej tvorbu môžeš nájsť na Instagrame, kde neustále pribúdajú nové a nové zábery, takže sledovať sa ju určite oplatí.

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Srp 6, 2017 v 4:19 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Srp 10, 2017 v 7:07 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Srp 5, 2017 v 6:25 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Srp 4, 2017 v 4:26 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Srp 2, 2017 v 5:19 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Čec 27, 2017 v 5:24 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Čec 23, 2017 v 5:47 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Čec 17, 2017 v 6:57 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Čec 14, 2017 v 4:59 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Čec 8, 2017 v 8:59 PDT

Příspěvek sdílený Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba), Čec 6, 2017 v 5:44 PDT