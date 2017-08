Pre priateľku zhotovil kalendár plný pikantných fotografií. Brendan vie, čo na jeho milovanú platí

Vo vzťahoch hrajú často úlohu aj fotografie nahých tiel partnerov a aj keď sa z nich často muž teší omnoho viac ako žena, aj príslušníčky nežného pohlavia sa dajú podobným spôsobom očariť. Austrálčan Brendan Jones na to však išiel inak. Svojej láske sa rozhodol pripraviť kalendár s jeho fotografiami na dychberúcich tropických miestach, ktoré rozhodne stoja za to. Nie je žiadnym tajomstvom, že na spomínaných obrázkoch toho na sebe veľa oblečeného nemal.

Kalendár dal svojej milovanej na Vianoce a celý projekt nazval Get Naked Australia. Tam to však nekončí a všetko dospelo do štádia, kedy môžeme povedať, že v podstate nabáda svojich krajanov k tomu, aby zhodili oblečenie. Každý človek má totiž podľa neho svoje čaro a ak majú ľudia záujem, ich fotky uverejní na instagramovom účte celého projektu. Nesmie však ísť o žiadne nudné či neslušné fotky, medzi "elity" sa dostanú len tí najlepší.

