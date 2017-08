15-ročný Rashed polepil svoje Ferrari kolaboráciou Supreme x Louis Vuitton. Syn miliardára ho bude môcť šoférovať najskôr o tri roky

Stačí sa narodiť do správnej rodiny a detstvo vie hneď vyzerať krajšie. Malý Rashed Saif Belhasa žije v Dubaji a na sociálnych sieťach sa chváli závideniahodným životným štýlom plným peňazí, lenže všetky finančné prostriedky získava od svojho otca. Jeho otcom je Saif Ahmed Belhasa, jeden z popredných dubajských miliardárov pôsobicich v stavebníctve, a vďaka jeho zázemiu si Rashed užíva detstvo a pubertu ako v bavlnke. Pred dvomi rokmi ho zaujala mánia, ktorá sa spustila so začiatkom predaja edície Yeezy od spoločnosti adidas a od toho momentu svoj život zasvätil topánkam a hriešne drahým módnym kúskom, ktoré si bežný smrteľník rozhodne dovoliť nemôže. Rashed dokonca každý mesiac minie približne 5-tisíc dolárov len na nákup oblečenia a už teraz vlastní cez 200-tisíc párov topánok, čo z neho robí jedného z najväčších zberateľov.

Aj keď má Rashed len 15 rokov a legálne ešte nemôže sedieť za volantom a šoférovať svoje autá, už ich niekoľko vlastní a rád ich premieňa na gýčové štvorkolesové tátoše. V minulosti sa pochválil svojím Yeezy autom v podobe Cadillacu Escalade, ale teraz to vystupňoval ešte viac, keď na sociálnej sieti zverejnil fotografie svojho nového Ferrari, ktoré si nechal polepiť kolaboráciou Supreme x Louis Vuitton. Nejdeme sa vyjadrovať k tomu, či to bol dobrý nápad a či sa podobný polep jeho Ferrari vôbec hodí, pretože najvtipnejšie na celej situácii je to, že Rashed bude musieť ešte minimálne 3 roky počkať na to, aby mohol svoje Ferrari šoférovať.

The real king of supreme ❤#supreme#louisvuitton#hypebeast#complex#nicekicks#sneakercon#mydubai#ferrari#highsnobiety Příspěvek sdílený Rashed Belhasa Aka-Money Kicks (@rsbelhasa), Srp 2, 2017 v 5:01 PDT

Go check out my new video on YouTube of my new car link in my bio @zubornready @Ericmyers_ @lifeofjaimar #supreme#louisvuitton#hypebeast#complex #mydubai#worldstar Příspěvek sdílený Rashed Belhasa Aka-Money Kicks (@rsbelhasa), Srp 3, 2017 v 6:09 PDT